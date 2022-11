Roberto Palermo: „In der Mannschaft steckt riesiges Potenzial“ Der Trainer des FC Freiburg-St. Georgen tippt die Ergebnisse des 16. Spieltags

Fast über die gesamte Runde der vergangenen Landesliga-Saison hielt sich der FC Freiburg-St. Georgen „über dem Strich“. Erst am vorletzten Spieltag fiel die Mannschaft des damaligen Coachs Matthias Rosmanith auf einen Abstiegsplatz zurück. Am Ende blieb der Gang in die Bezirksliga. Hier wurde unter dem neuen Trainer Roberto Palermo der Umbruch eingeleitet. Im fupa-Interview spricht Palermo über seine Aufgaben und schätzt die Partien des 16. Spieltags ein.

fupa: Herr Palermo, der FC Freiburg-St. Georgen hat in dieser Saison einen Umbruch eingeleitet. Wie ist Ihr Eindruck von der neu formierten Mannschaft?

Roberto Palermo: Im Prinzip hatten wir schon einen schweren Anfang durch die Urlaubszeit. Der Bruch wäre gar nicht so schwierig gewesen, wenn uns nicht bis zum sechsten Spieltag so viele Spieler gefehlt hätten. In den ersten sechs Wochen hatten wir im Schnitt nur zehn Spieler. Ich habe den Kader auf 39 erweitert, dank der U19-Spieler und des Förderteams. Damit haben wir die Zeit gut überbrücken können, aber ich hatte nie die Mannschaft zur Verfügung, die mir vorgeschwebt hat. Erstmals gelichtet hat sich das Problem vor dem Spiel gegen Solvay Freiburg, als wir erstmals mit dem kompletten Kader trainieren konnten. Allerdings hat es sich noch etwas gezogen, bis die Automatismen eingeübt waren. Gegen Bad Krozingen (3:2 am dritten Spieltag, Anm. d. Red.) hatten wir einen guten Tag erwischt, und wir haben auch nie schlecht gespielt, aber wir waren nie richtig eingespielt. Deshalb hatten wir bisher so eine schwierige Saison.

fupa: Welche Ziele verfolgen Sie als Trainer?

Palermo: Als Trainer will man immer oben mitspielen. Das wäre mit der Mannschaft auch durchaus möglich gewesen, aber wegen der genannten Probleme war die Prognose klar: Der Klassenerhalt, die Mannschaft in ein ruhiges Fahrwasser führen, den jungen Spielern Praxis geben, den Verein in meinem ersten Jahr dort stabilisieren – das sind erst einmal die Ziele. Die Automatismen spielen sich allmählich ein, auch wenn sie noch nicht perfekt sind. In der Mannschaft steckt riesiges Potenzial, aber man muss noch Geduld haben.

fupa: Was macht am meisten Spaß?

Palermo: Mir persönlich macht Spaß, mit einem so jungen Team zusammenzuarbeiten. Die Spieler sind hungrig, und oft ist es auch sehr lustig. Den einen oder anderen Spieler kannte ich bereits von früher, und mittlerweile habe ich die anderen auch kennengelernt. Alle ziehen mit und haben Lust, sich zu verbessern, und sie versuchen, alles umzusetzen, was wir im Trainerteam ihnen mitgeben.

fupa: Und was ist am kniffligsten?

Palermo: Die Aufstellung am Wochenende. Wir müssen den Spagat finden, wen wir ans Förderteam abgeben, damit er sich dort zeigen und beweisen kann, und wer von Anfang an spielen kann. Ich habe in diesem Jahr das Glück, 24 gleichwertige Spieler zur Verfügung zu haben, die ich eins zu eins ersetzen kann, ohne dass dadurch ein Leistungsabfall entsteht. Aber der eine hat seine Stärken im Passspiel, der andere im Zweikampf. So haben wir mehrere taktische Optionen zur Auswahl. Jede Trainingseinheit entscheidet über die Aufstellung. Ich mache mir nach jedem Training Notizen, und am Samstag wird final über die Aufstellung entschieden.

fupa: Was für ein Spiel erwarten Sie am Sonntag gegen den Aufsteiger Ihringen/Wasenweiler?

Palermo: Wenn man sich den Altersschnitt der Kader ansieht, liegt unserer bei 21-22 Jahren und der von Ihringen/Wasenweiler bei 27-28. Wir treten definitiv gegen eine wahnsinnig erfahrene Mannschaft an, die im Schnitt etwa vier, fünf Jahre älter ist als unsere. Auch Trainer Dennis Klossek verfügt über viel Erfahrung und kennt die Liga. Wir werden sicher an unsere Leistungsgrenze gehen müssen, wie in jedem Spiel. In den letzten zwei Spielen hatten wir auch etwas Fortune – manchmal muss man auch Glück haben.

Roberto Palermos Spieltag-Tipps:

FC Heitersheim – SG Prechtal/Oberprechtal

Samstag, 15.30 Uhr

Auf dem Papier spricht alles für Heitersheim, aber es gilt die letzten Ergebnisse zu berücksichtigen. Wenn man die Qualität der Heitersheimer betrachtet, kann man sich nicht so recht erklären, wie die Ergebnisse zustandekommen. Gegen beide Gegner haben wir gespielt. Wenn auf Rasen gespielt wird, sehe ich Feldvorteile bei den Prechtälern. Die haben es gegen uns recht gut gemacht und hätten das Spiel nicht verlieren müssen (2:3). Ich tippe auf einen Auswärtserfolg für Prechtal mit 1:2.

SpVgg. Gundelfingen/Wildtal – FC Bad Krozingen (Obermattenstadion Wildtal)

Sonntag, 13 Uhr

Bad Krozingen sehe ich neben Mundingen als spielstärkste Mannschaft in der Liga. Die haben uns vor große Aufgaben gestellt! Gundelfingen/Wildtal spielt zu Hause auf Kunstrasen, ist als Mannschaft schwer zu bespielen und sehr gefährlich. Sowohl den Gundelfinger Trainer Jörg Roth als auch Spielertrainer Simon Schweiger vom FC Bad Krozingen kenne ich schon recht lange. Bad Krozingen verfügt über eine Wahnsinnsoffensive und sollte das Spiel gewinnen. 2:3.

SV Solvay Freiburg – SG Simonswald/Obersimonswald

Sonntag, 14.30 Uhr

Solvay liegt hinter den Erwartungen zurück. Simonswald/Obersimonswald hat am ersten Spieltag gegen uns gespielt, da hätten wir sie mit reichlich Toren nach Hause schicken können. Aber sie haben drei Punkte geholt (3:2) und sind seither gut durch die Runde gekommen und haben weiterhin eifrig gepunktet. Aber wenn Solvay nicht gerade in einen Konter hineinläuft, kommen sie mit dem Platz besser zurecht und sollten mit ihrer Qualität die Punkte daheimbehalten. Ich tippe auf ein 2:1.