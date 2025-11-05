Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Roberto Donadoni neuer Trainer von Spezia Calcio
Luca D'Angelo wurde als Cheftrainer von Spezia Calcio in der italienischen Serie B entlassen, nachdem das Team in der aktuellen Saison nur einen Sieg aus elf Spielen holte und auf dem vorletzten Tabellenplatz steht. Trotz seines Erfolgs in der letzten Saison, als er Spezia in die Playoff-Finales führte, reichte der schwache Saisonstart für den Klub nicht aus, um D'Angelo im Amt zu halten.
Als Nachfolger wurde Roberto Donadoni, ehemaliger italienischer Nationaltrainer, präsentiert. Donadoni, der zuletzt 2020 in China als Trainer aktiv war, übernimmt die Mannschaft mit einem Vertrag bis 30. Juni 2026 und wird von einem neuen Stab unterstützt. Seine Premiere als neuer Trainer von Spezia wird im anstehenden Spiel gegen Bari erwartet
Spezia Calcio betonte in der offiziellen Mitteilung den Dank an D'Angelo für seine Leistungen und Professionalität und zeigte sich optimistisch, dass Donadoni das Team aus der sportlichen Krise führen kann. Präsident Charlie Stillitano, der Donadoni aus gemeinsamen früheren Zeiten kennt, spielte eine Schlüsselrolle bei der Verpflichtung. Donadoni soll die schwierige Aufgabe angehen, Spezia in der Serie B wieder nach oben zu führen und das Team langfristig neu zu positionieren.