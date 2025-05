Robert Wilschrey trifft bei seinem Comeback für Kapellen

Das vorletzte Saisonspiel für die Landesliga-Fußballer des SC Kapellen war ein Spiegelbild der vergangenen Wochen. In der Partie beim Aufsteiger SSV Bergisch Born, der sich wie die Kapellener keine Abstiegssorgen mehr machen musste, gab es viele Höhen und Tiefen. Dieses mal gab es zur Abwechslung mal wieder ein Happy End in Form eines 4:3 (2:1)-Auswärtssieges.

„Wäre das eine Partie mitten in der Saison gewesen, hätte ich mich schwarz geärgert über so eine Vorstellung. So war es ganz amüsant, besonders für die Zuschauer“, meinte Kapellens Sportlicher Leiter Jörg Ferber. Wobei der SCK mal wieder mit überaus dünn besetztem Kader unterwegs war. Weil sich Efe Özen beim Aufwärmen verletzte und Luca Tim Scherz in die Startformation rückte, nahmen nur drei Mann auf der Auswechselbank Platz. Als sich dann auch noch Luca Spasovski verletzte, kam es zum Comeback von Kapitän Robert Wilschrey, der sich in der vorherigen Saison einen Kreuzbandriss zugezogen hatte und in Born zu seinem ersten Saisoneinsatz für den SCK kam.