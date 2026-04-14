 2026-04-14T12:48:59.332Z

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Robert Wilschrey „hat noch nicht fertig“

Weil es für ihn bei der in der Oberliga Niederrhein kickenden Holzheimer SG nach dieser Saison wohl nicht weitergeht, ist der bald 37-Jährige auf Vereinssuche.

von RP/ Dirk Sitterle · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser
Robert Wilschrey denkt noch nicht ans Karriereende.
Robert Wilschrey denkt noch nicht ans Karriereende. – Foto: Hubert Wilschrey

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Am 27. Juni hat Robert Wilschrey Geburtstag, wird 37 Jahre alt. Die Fußballsaison 2025/26 der Oberliga Niederrhein ist dann längst zu Ende – und für den ehemaligen Kicker von Alemannia Aachen sehr wahrscheinlich auch die Zeit bei der Holzheimer SG.

Karriereende noch nicht in Sicht

Eigentlich war er im Sommer nach zwölf Jahren in Kapellen an die Reuschenberger Straße zurückgekehrt, um seine Karriere bei seinem Heimatverein zu beenden. Doch das klappt wohl nicht. Denn weil ihm die HSG nach dem für die Mitgliederversammlung am 11. Mai angekündigten Ausstieg von Abteilungsleiter und Sponsor Michael Volz keinen Amateurvertrag mit einer monatlichen Mindestvergütung von seit Februar 2024 vorgeschriebenen 350 Euro anzubieten vermag, sucht der Routinier für die nächste Spielzeit einen neuen Verein.

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
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Dabei sei ihm „die Kohle gar nicht mehr so wichtig“, versichert er. Es gehe ihm ausschließlich um den mit der Anmeldung bei der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG) verbundenen Versicherungsschutz. Jeder Vertragsspieler muss vom Verein bei der zuständigen VBG angemeldet werden. Die zahlt eine Rente bei Erwerbsminderung infolge eines Arbeitsunfalls (z.B. während eines Amateurvertrags im Fußball). Wollte Wilschrey diese Rente auf seine malträtierten Knie (aktuell 20 Prozent für das linke und 15 Prozent für das rechte) auch ohne die Abgaben des Vereins behalten oder bei Veränderungen angepasst wissen, müsste er selber ins Portemonnaie greifen.

Kurzum: „Ich will weiter Fußball spielen und dabei weiter versichert sein“, sagt er. Denn auch mit bald 37 Jahren und der am Sonntag im Match gegen Homberg erlittenen Oberschenkelzerrung fühlt sich Robert Wilschrey immer noch nicht reif für das Karriereende.