Robert Schraudner führt Oberbayern weiter – Walking Football im Fokus

Verabschiedungen beim oberbayerischen Bezirkstag in Oberhaching: (v.l.) BFV-Präsident Christoph Kern, Andreas Gegg, Wolf-Peter Schulte, Wolfgang Hauke, Daniel Maurer, BFV-Vizepräsident und Oberbayerns Bezirks-Vorsitzender Robert Schraudner. – Foto: Frühwirth/BFV

Der Bezirkstag in Oberhaching bestätigt das Führungsteam einstimmig. Neue Spielregeln und ein besonderes Projekt stehen zur Debatte.

Oberbayern hat gewählt: Beim fünften von sieben Bezirkstagen des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) haben 188 Delegierte in der Sportschule Oberhaching die personellen und inhaltlichen Grundlagen für die kommenden Jahre festgelegt. Im Mittelpunkt stand die Bestätigung von BFV-Vizepräsident Robert Schraudner (61), der einstimmig als Bezirks-Vorsitzender wiedergewählt wurde und den größten BFV-Bezirk seit 2015 führt.

Der am Bezirkstag in der Sportschule Oberhaching gewählte oberbayerische Bezirks-Ausschuss: (v.l.) Hans Mayer (Bezirks-Spielleiter), Gerhard Kirchbichler (Bezirks-Schiedsrichterobmann), Cornelia Richter (Vorsitzende des Bezirks-Frauen- und Mädchenausschusses), Bezirks-Vorsitzender und BFV-Vizepräsident Robert Schraudner, Michael Baumann (Kreis-Vorsitzender Inn/Salzach), Heinz Eckl (Kreis-Vorsitzender Zugspitze), Wolfgang Wadlinger (Bezirks-Ehrenamtskoordinator), Bernhard Hellmich (Bezirks-Jugendleiter), Emily Ferraro (U30-Bezirks-Vertreterin), Josef Eineder (Bezirks-Sportgerichtsvorsitzender) und BFV-Präsident Christoph Kern. Es fehlt Frank Ludewig (Kreis-Vorsitzender München). – Foto: Frühwirth/BFV

Auch das weitere Führungsteam bleibt weitgehend konstant: Cornelia Richter (Frauen- und Mädchenausschuss), Bernhard Hellmich (Jugend), Hans Mayer (Spielbetrieb) und U30-Vertreterin Emily Ferraro wurden ebenfalls in ihren Ämtern bestätigt. Neu im Team ist Gerhard Kirchbichler als Bezirks-Schiedsrichterobmann. Komplettiert wird das Gremium unter anderem durch Josef Eineder (Sportgericht) und Wolfgang Wadlinger (Ehrenamt).

Fußball für alle Generationen

BFV-Präsident Christoph Kern stellte in seiner Rede die Bedeutung von Angeboten für alle Altersgruppen heraus – insbesondere den „Walking Football“. Das Konzept setzt auf Bewegung ohne intensiven Körperkontakt und richtet sich an ältere Aktive, Wiedereinsteiger sowie Menschen mit Einschränkungen. Ziel: Teilhabe ermöglichen und die Fußballgemeinschaft stärken.

Klare Tendenzen bei Reformfragen

Die Delegierten gaben zudem Meinungsbilder zu möglichen Regeländerungen im Spielbetrieb ab. Eine Mehrheit sprach sich sowohl für eine automatische Sperre nach Gelb-Roter Karte (61,2 %) als auch nach der fünften Gelben Karte (57,2 %) in den Bezirksligen aus. Die Ergebnisse sind nicht bindend, könnten aber in den Verbandstag eingebracht werden.

Emotionaler Abschied für „Mr. Oberbayern“

Für bewegende Momente sorgte die Verabschiedung von Wolfgang Hauke. Nach über 20 Jahren im Dienst des BFV geht der langjährige Geschäftsstellenleiter in den Ruhestand. Schraudner würdigte ihn als prägende Persönlichkeit des Bezirks: „Er hat Oberbayern nachhaltig geprägt.“

Auch mehrere ehrenamtliche Funktionäre wurden verabschiedet, darunter Wolf-Peter Schulte, Urgestein des TSV Schäftlarn.

Starkes Zeichen für Integration

Ein weiteres Highlight war die Unterstützung des Projekts „Scoring Girls“: Die BFV-Sozialstiftung übergab einen Scheck über 7500 Euro an den Verein Hawar.help. Das Projekt fördert Mädchen mit Flucht- oder Diskriminierungserfahrungen durch Fußball und pädagogische Begleitung und stärkt so Teilhabe und Persönlichkeitsentwicklung.