Robert Ramsak verlässt Eintracht Braunschweig vorzeitig

– Foto: Andreas Santner

Angreifer Robert Ramsak und Eintracht Braunschweig haben die ursprünglich bis zum 30. Juni 2026 vereinbarte Leihe vorzeitig beendet. Der 19-jährige Mittelstürmer war im vergangenen Sommer auf Leihbasis von RB Leipzig zur Eintracht gewechselt, zudem hatten beide Parteien eine Kaufoption vereinbart.

Ramsak kehrt jedoch nicht zu seinem Stammverein zurück, sondern wird von RB Leipzig bis zum Saisonende an den Regionalligisten SV Sandhausen verliehen. Für die Blau-Gelben kam der Offensivspieler in vier Partien der 2. Bundesliga zum Einsatz.

Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel sagt: „Robert ist mit dem Wunsch an uns herangetreten, mehr Spielpraxis zu erhalten und dafür einen Vereinswechsel in Betracht zu ziehen. In gemeinsamen Gesprächen haben wir versucht, ihm eine Perspektive aufzuzeigen – ausdrücklich auch über den Sommer hinaus. Kurzfristig konnten wir ihm jedoch keine erhöhte Spielzeit im Profikader in Aussicht stellen. Daher haben wir uns auf eine vorzeitige Beendigung der Leihe verständigt. Wir bedauern den Abgang, wünschen Robert aber alles Gute und drücken ihm die Daumen, dass ihm der Durchbruch im Herrenbereich schnellstmöglich gelingt.“