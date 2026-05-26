Robert Rakaric wird jetzt doch Trainer in Dornach

Im Saisonfinale noch Zuschauer: Robert Rakaric übernimmt nach turbulenten Tagen jetzt den künftigen Bezirksligisten SV Dornach. – Foto: Sven Leifer/Sven Leifer

Der Ex-Stürmer übernimmt den abgestiegenen SV Dornach ab 1. Juli. Beim letzten Saisonspiel wollte die Mannschaft noch nicht mit ihm arbeiten.

Die erste Landesliga-Saison ist Geschichte, in der neuen Saison spielen die Fußballer des SV Dornach wieder um Bezirksliga-Punkte. Und sie tun dies mit dem neuen Chefcoach Robert Rakaric an der Seitenlinie, wie Vorsitzender Peter Aicher jetzt bestätigte.

Der 40-jährige Ex-Stürmer der Dornen sollte eigentlich bereits im letzten Saisonspiel gegen den SVN München (2:1) für das unerwartet geschasste Trainerduo Sebastian Wastl/Manuel Ring übernehmen. Dann musste er allerdings überraschend zuschauen, weil die Mannschaft das Coaching in der Entscheidungsrunde lieber selbst in der Hand haben wollte – die erfahrenen Abwehrspieler Alexander Mrowczynski (34) und Markus Hanusch (34) stiegen übergangsweise ein.

Zukunft der Interimstrainer Mrowczynski und Hanusch noch offen

Die Interimstrainer ließen am Samstag beide noch offen, ob sie dem Verein erhalten bleiben. So steht bis dato lediglich Markus Buck – der 33-Jährige wurde beim Saisonfinale verabschiedet – als Abgang fest. Dennoch ist es im Augenblick schwer einzuschätzen, welches Personal dem neuen Trainer in der kommenden Spielzeit zur Verfügung steht.

„Die Eindrücke der vergangenen Wochen waren geprägt von großer Motivation im Verein und dem festen Willen, nach dem Abstieg wieder Stabilität und neue Energie aufzubauen“, geht Robert Rakaric das Ganze allen Nebengeräuschen zum Trotz zuversichtlich an: „Der Verein hat eine starke Gemeinschaft – genau das hat mich überzeugt, diese Aufgabe anzunehmen.“

Rakaric: Junge Spieler fördern und Zusammenhalt stärken

Rakaric – er war zuletzt seit 2023 in verschiedenen Positionen bei der SpVgg Unterhaching tätig gewesen – nimmt das Projekt Neustart beim SV Dornach offiziell am 1. Juli in Angriff, setzt sich aber sicher schon vorher mit der Herausforderung auseinander. Sein Ziel sei es, die Mannschaft sportlich weiterzuentwickeln, eine klare Spielidee zu etablieren und gemeinsam mit dem Team eine stabile Rolle in der Bezirksliga einzunehmen: „Gleichzeitig möchte ich junge Spieler fördern und den Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft weiter stärken.“ (guv)