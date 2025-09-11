Robert Rakaric neuer Cheftrainer bei der SpVgg Unterhaching II

Bis zur Winterpause, so heißt es, wird Robert Rakaric die SpVgg Unterhaching II, also den Unterbau der Profi-Fußballer, trainieren.

Unterhaching Es waren ungewöhnliche Wochen bei der SpVgg Unterhaching II, als die Mannschaft gefühlt jede Woche einen anderen Trainer hatte mit der Folge, dass jeder seine Spiele gewann und man Tabellenführer der Landesliga Südost ist. Vor dem Heimspiel gegen den SV Dornach (Freitag, 19.30 Uhr, Sportpark Neuried) hat der Verein nun eine Trainerlösung bis zur Winterpause vorgestellt. Robert Rakaric wird die Mannschaft erst einmal betreuen.

Nachdem es Differenzen in dem ursprünglichen Trainerteam gab, wurden unterschiedliche Lösungen gewählt. So gewann die Spieltagsmannschaft einmal mit Marc Endres, dem aktuellen Co-Trainer in der Regionalliga und Coach im Vorjahr. Die jüngsten beiden Siege fuhr man unter Philipp Bönig ein, dem Cheftrainer der U17. Beide halfen neben ihren eigentlichen Aufgaben aus und diesen Wechsel sollte es nicht mehr geben. Thomas Schmeizl, der Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, betont nun bei dem Blick nach vorne, dass man Konstanz brauche für die Mannschaft, die aktuell die Nummer eins der Liga ist.

Der auserwählte Robert Rakaric (40) war bislang einer der beiden Co-Trainer in der U17. Dort kann es nun ohne ihn weitergehen. Rakaric wird nun im Trainingsbetrieb der U19 mitwirken und dort hat er dann auch einige Spieler, mit denen er in der Liga auf Tor gehen wird. Der erfahrene Rakaric war einst als Spieler eine große Nummer. Rakaric arbeitete als Co-Trainer in der Bayernliga (Schwabmünchen), als Spieler reichte es zur Regionalliga (Ismaning), Bayernliga (SB Rosenheim) und bei mehreren Vereinen zur Landesliga. Das Trikot des nächsten Gegners Dornach trug er auch schon.

Seit 2023 ist er einer der Nachwuchstrainer bei der SpVgg Unterhaching und nun hat er die Chance, sich im Herrenbereich zu beweisen. Thomas Schmeizl kann sich durchaus auch vorstellen, dass man bei der Analyse in der Winterpause aus der vorübergehenden Lösung eine Dauerlösung macht. Der nun für die Landesliga-Spiele zuständige Coach soll ein ähnliches System wie in der ersten Mannschaft spielen in einer engen Zusammenarbeit mit dem dortigen Trainerteam. Die Verteidigung der Tabellenführung ist nicht die Vorgabe, sondern vielmehr die Weiterentwicklung der eigenen Talente mit dem Ziel, über die Landesliga Regionalligaspieler zu entwickeln.

SpVgg Unterhaching II: Staniek, Böhnke (Schweinsteiger), Kainz, Martens, Spann, Zimmermann, Hodzic, Zimmerer (Freimuth), Adilji, Eckl, Weiß.