Robert Pocrnic: „Taktik ist keine Telefonnummer“

Was macht eigentlich Robert Pocrnic? Der langjährige Berliner- und Brandenburger Amateurfußballtrainer (Miersdorf/Zeuthen, Hertha 03, Wilmersdorf, Croatia und FSV Bernau) im Interview bei FuPa Berlin – mit vielen Fragen und Antworten

Robert Pocrnic ist in der Berliner Fußballszene kein Unbekannter. Schon als Spieler denkt der heute 51-jährige als Leader. Wie ein Trainer. Klare Linie mit klarem Kopf – und klarer Meinung. Nach seiner letzten Station in Bernau gönnt er sich eine Pause. FuPa Berlin hat mit ihm über Systeme, Prinzipien, Nachwuchsarbeit und darüber gesprochen, wer für ihn Berliner Meister wird

Ja, gab es. Ich hatte Bernau aus persönlichen Gründen verlassen. Danach kamen schon ein paar Anfragen rein – aber die Pause tat und tut mir richtig gut. Einfach mal Zeit für andere Dinge zu haben, ist auch was wert.

Robert, deine letzte Station war FSV Bernau in der Brandenburger Landesliga. Gab es seitdem Angebote?

Ganz ehrlich: Grundsätzlich ist das System egal – das ist ja keine Telefonnummer. Und nach dem Anstoß wissen eh 90 Prozent aller Zuschauer nicht mehr, wer was spielt. Ein 5-4-1 kann offensiver interpretiert werden als ein 3-4-3. Es kommt immer auf die Spielphilosophie an. Die perfekte Formation gibt’s sowieso nicht – weil man sich dafür nicht immer die passenden Spieler backen kann. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann wäre es wahrscheinlich ein 4-3-3.

Was ist dein bevorzugtes Spielsystem – 4-4-2, 3-5-2, 4-1-4-1 oder ein ganz anderes?

Kommen Trainer heute überhaupt noch weit mit Konsequenz, Regeln und festen Prinzipien?

Ich denke schon. Das Geheimnis des Erfolgs im Amateurbereich liegt darin, sich so professionell wie möglich zu verhalten – und alles zu beeinflussen, was man beeinflussen kann. Natürlich erreichst du nicht jeden, das ist klar. Und ja, es kostet dich als Trainer auch mehr Energie, alles im besten Rahmen zu halten, als einfach die Dinge laufen zu lassen.

Aber ich bin überzeugt: Ich habe bei meinen bisherigen Stationen immer ein bestelltes Feld hinterlassen.

Gibt es Spieler, von denen du heute noch schwärmst?

Da gibt’s einige. Aber wenn ich aus der besonderen Riege einen auswählen müsste, dann ist es ganz klar Lars Dingelday. Selbst mit 40 war er noch topfit und ein absoluter Leistungsträger in der Polizeiauswahl. Und das Wichtigste: Er war und ist ein überragender Mensch und Sportler! Ich hatte ihn sogar noch als Mitspieler. Aber wie gesagt – es gibt so einige, die ich da nennen könnte.

Bei welchem Trainer hast du als Spieler am meisten gelernt?

Tatsächlich waren das zum Ende meiner Laufbahn Hans Oertwig und Enis Djerlek. Ich muss beide nennen, weil sie einfach immer zusammengehört haben. Als Spieler war das wichtig für mich, weil meine Rolle in der jungen Mannschaft damals schon über die eines Spielers hinausging. Und als Trainer konnte ich unglaublich viel für den Amateurbereich mitnehmen – vor allem von ihrer strukturierten, professionellen Art. Das war beeindruckend.

Was ist eigentlich schwerer zu trainieren – Jugend oder Herren?

Beides hat seine Herausforderungen. Wenn Jugend, dann am liebsten im Leistungsbereich – weil die Jungs da mitziehen und noch Träume haben. Aber: Sie haben eben auch mit psychosozialen Faktoren zu tun – Pubertät, erste Freundin, Schulstress, Ärger zu Hause... Und das Einzige, was bei jungen Spielern konstant ist, ist leider: dass sie nicht konstant sind. Da brauchst du Geduld. Im Männerbereich ist es ein bisschen „verdorbener“. Da wechseln Spieler für 50 Euro mehr den Verein. Fußball kommt oft nicht mehr an zweiter oder dritter Stelle, sondern irgendwo zwischen „mein Tank ist leer“ und „mein Hamster hat Grippe“.

Sollten Mannschaften ohne Jugendabteilung überhaupt in höhere Klassen aufsteigen dürfen?

Berlin hat eigentlich schon viel zu viele Vereine. Und für viele ist es wirklich schwer, eine Jugendmannschaft aufzustellen. Das aus dem Stand zu schaffen, ist nicht so einfach.

Ich finde, man sollte den Vereinen zumindest ermöglichen, im ersten Jahr mit einer Ausnahmeregelung anzutreten. Alles andere wäre wenig realistisch.

Wer wird Berliner Meister?

Das habe ich vor der Saison gesagt – und zur Winterpause auch: Der Berliner Meister kann nur Croatia werden. Igor Čaktaš hat tolle Transfers getätigt – Respekt! Durch die Bank weg den besten Kader. Und als i-Tüpfelchen: Pascal Kühn im Tor. Der holt dir allein in einer Saison 15 bis 18 Punkte.

Was fehlt dir am meisten, seit du 2023 (Blau-Weiß 90) ohne Trainerjob bist?

Das Arbeiten auf dem Platz mit den Jungs – eine Spielphilosophie entwickeln und sie am Spieltag bestmöglich umsetzen.

Trainerkarriere von Robert Pocrnic

Seine erste Trainerstation heißt Miersdorf/Zeuthen – zur Saison 2015/16 in der Brandenburg-Liga. Der langjährige Kapitän des Oranienburger FC (Trainer: Hans-Joachim Oertwig) erreicht mit dem Team den 12. Platz und sichert damit den Klassenerhalt. Eine Saison später hört er auf. Um von 2016 bis 2018 den Oberligisten Hertha 03 Zehlendorf zu übernehmen. Im selben Jahr wartet Landesligist 1. FC Wilmersdorf für 17 Spiele. Danach übernimmt er die U19-Regionalliga Nordost von Tennis Borussia Berlin. Später zieht es den heute 51-Jährigen zum Berlinligisten SD Croatia. Dort bleibt Pocrnic bis 2023. Im selben Jahr wird der Landesligist FSV Bernau seine nächste Station – für eine Saison.

