Robert Neubauer: Ein Leben für den Fußball in Hessen Robert Neubauer prägte Rüsselsheim und die Region mit Leidenschaft und Engagement. Sein Tod berührt viele, die von seiner Warmherzigkeit und Expertise profitierten. Ein Nachruf. von Martin Krieger · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Er hat die Sportwelt in Rüsselsheim und im Kreis Groß-Gerau geprägt: Robert Neubauer. Nun ist der ehemalige Sportamtsleiter ist im Alter von 70 Jahren gestorben. (Archivfoto) – Foto: André Dziemballa/Vollfo

Rüsselsheim. Beim letzten Aufeinandertreffen wurde viel geschmunzelt, aber auch offenkundig, dass man trotz intensivster Verbindungen zum Fußballsport nicht vor Fehleinschätzungen gefeit ist. Ende März 2025 war der frühere Bundesliga-Schiedsrichter und TV-Experte Lutz Wagner aus Hofheim ins Vereinsheim des SC Opel Rüsselsheim gekommen, um aus dem Nähkästchen zu plaudern und die Regelfestigkeit der Besucher mit kniffligen Spielszenen zu testen. Dass selbst der Sitznachbar, der sich seit 1973 als Kicker, Vereinstrainer sowie in der Folgezeit als Leitungskraft auf Kreis-, Regional- und Landesebene einen Namen beim Hessischen Fußball-Verband (HFV) gemacht hatte, nicht alles richtig bewertete, ließ den langjährigen journalistischen Wegbegleiter etwas weniger ob eigener Fehleinschätzungen hadern. Obwohl damals bereits mit der heimtückischen Krankheit im Clinch, die ihn im darauffolgenden Juli dann auch zum Rücktritt als HFV-Fußballwart und Hessenliga-Klassenleiter zwang, war die Meldung, dass Robert Neubauer am 13. Februar im Alter von 70 Jahren in seiner Rüsselsheimer Wohnung gestorben ist, weit über die Stadtgrenzen hinaus ein Schock.



Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Neubauer selbst, am 31. Juli 1955 in Walldorf als Hausgeburt zur Welt und elf Jahre später nach Rüsselsheim gekommen, war trotz zwischenzeitlicher Operation offenbar im Dezember noch guter Dinge gewesen. „Er hat Karten für das Konzert der Rainbirds im Mai besorgt“, sagt Marion Loose. Die Beiden hatten sich beim Rüsselsheimer Jugendamt, wo der Diplom-Sozialpädagoge 1980 beruflich Fuß fasste, kennen- und lieben gelernt, waren 43 Jahre lang ein Paar und seit 13 Jahren verheiratet.

1993 wechselte Neubauer ins städtische Sportamt, hielt dort acht Jahre lang seinem Chef Dieter Nachtigall den Rücken frei und setzte sich ab 2001 bis zu seinem Ausscheiden Mitte 2018 dann federführend für die Belange des Sports sowie für den Ausbau des Ehrenamts ein, dem er sich selbst intensiv verschrieben hatte. Neben seinen umfangreichen Tätigkeiten als Trainer bei Alemannia Königstädten und TSG Worfelden sowie dem kontinuierlichen Aufstieg als Funktionär beim HFV - als Krönung 2024 mit der Ehrennnadel in Gold honoriert - war Neubauer obendrein Schöffe beim Jugendstrafgericht Darmstadt. Die ungezählten Stunden, die für den geliebten Fußballsport anfielen, warfen keinen Schatten auf die Paarbeziehung. „Zuletzt war das fast ein Halbtagsjob, aber wir haben ja beide unsere Interessen intensiv gepflegt und das immer vorher besprochen. Trotzdem haben wir ganz viel zusammen gemacht und sind gerne gereist. Robert war ja auch kulturell sehr interessiert“, erzählt die 72-jährige Witwe, die ihren Sohn Tim (47) in die Partnerschaft einbrachte. „Selbst ein Scheidungskind, hatte Robert viel Feingefühl im Umgang mit ihm“, erinnert sich Loose. Die gemeinsame Tochter Ines (37) sowie vier Enkel rundeten das Familienglück ab.