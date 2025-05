Robert Lechleiter bleibt Trainer des SSV Ulm

Der Zweitliga-Absteiger SSV Ulm 1846 Fußball und Cheftrainer Robert Lechleiter gehen gemeinsam in die Zukunft. Noch vor dem Ende der laufenden Saison in der 2. Bundesliga wurde der Vertrag mit dem 44-Jährigen bis zum Jahr 2027 verlängert.

Der gebürtige Rosenheimer und Ex-Profi entwickelte die Mannschaft nach seiner Übernahme weiter, gab ihr neuen Mut und konnte wichtige Spiele gewinnen, auch wenn es am Ende nicht für den Klassenerhalt gereicht hat.

Am 11. März übernahm der Pro-Lizenz-Inhaber die Cheftrainer-Position bei den Spatzen und holte in den acht Partien einen Punkteschnitt von 1,25 Punkten pro Spiel.

Den SSV Ulm 1846 Fußball kennt Robert Lechleiter bereits seit Januar 2024 aus seinen Positionen als NLZ-Leiter und U19-Trainer.

SSV-Geschäftsführer Markus Thiele: „Wir gehen mit voller Überzeugung mit Robert in die Zukunft. Er hat sich vom ersten Tag an voll eingebracht und unserer Mannschaft genau das gegeben, was sie gebraucht hat. Robert hat hier eine andere Stimmung, eine andere Haltung, ein anderes Miteinander eingebracht.