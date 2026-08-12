Robert Holzer beendet Tätigkeiten beim SSV Ulm 1846 Fußball Beim Regionalligisten gibt es eine personelle Veränderung. von red/pm · Heute, 16:24 Uhr · 0 Leser

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Robert Holzer beendet seine Tätigkeiten beim SSV Ulm 1846 Fußball als Vorstand des Vereins und als Geschäftsführer der GmbH & Co. KGaA.

Robert Holzer hat sich als Vorstand zur Verfügung gestellt, um u.a. die finanzielle Grundlage für einen strukturellen Kaderausbau mit dem Ziel der Etablierung des SSV Ulm 1846 Fußball im Profifußball zu begleiten. Zu Beginn der Amtszeit arbeitete Holzer ein Konzept zur Wachstumsfinanzierung aus. Darüber hinaus wurden gemeinsam weiterführende Zielsetzungen formuliert, wie die Akquirierung von Ankerinvestoren und Sponsoren, die Zusammenarbeit mit dem sportlichen Bereich und die Repräsentation des Clubs. In den letzten Monaten hat Holzer die Zusammenarbeit mit dem FC Bayern Campus betreut und Konzepte entwickelt, die als Basis für die Zukunft dienen.

Während seiner Zeit beim SSV hatte Robert Holzer andere, bereits geplante Projekte im professionellen Fußball bewusst zurückgestellt, um sich mit voller Konzentration seiner Aufgabe in Ulm zu widmen. Diese Projekte sollen nun umgesetzt werden und erfordern seine volle Aufmerksamkeit und Zeit. Dem SSV Ulm 1846 Fußball wird er dennoch eng verbunden bleiben. Philipp Utz, Vorsitzender des Aufsichtsrats: „Wir bedauern die Entscheidung von Robert, da wir uns eine langfristige Lösung im Vorstand gewünscht haben. Dennoch können wir diesen Schritt nachvollziehen und danken Robert für seine Arbeit beim SSV Ulm 1846 Fußball. Er hat zusammen mit Dominik Schwärzel wichtige erste Weichen gestellt und trotz der getroffenen Entscheidung befinden wir uns auf einem sehr guten Weg. Der Aufsichtsrat beschäftigt sich nun damit, schnellstmöglich, aber mit der erforderlichen Sorgfalt, eine Nachfolgeregelung zu finden.“