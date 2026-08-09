Robern setzt auf seine Vizemeister

Die schwarz-gelben Roberner starten den nächsten Anlauf Richtung Kreisliga. – Foto: Michael Steck

Also bitte nicht alles auf die Goldwaage legen, schließlich heißt das auch, dass wir einige Klubs auf Abstiegsplätze tippen. Seht es einfach als zusätzliche Motivation und gebt euer Bestes, unsere Einschätzungen ins Gegenteil zu kehren.

Zur Saison 2025/26: Die Top Drei haben wir in der richtigen Reihenfolge getippt. Dafür klopfen wir uns auf die Schulter. Abbitte müssen wir beim FSV Waldbrunn II leisten. Ihn haben wir auf Rang 14 getippt, am Ende sprang jedoch ein starker sechster Platz heraus.

Wir haben uns getraut. Ab sofort erscheinen in regelmäßigen Abständen Saisonvorschauen im FuPa Baden Gebiet, in denen wir unsere (subjektive) Meinung zur kommenden Runde samt Platzierungstipps der einzelnen Teams abgeben.

Der eine – Denis, war schon da, die anderen folgten in der Sommerpause. Nun sind die Zejnajs wieder vereint und möchten wie einst bei Türkspor Mosbach das nächste Team in die Kreisliga führen, in diesem Fall zurückführen. Die letzte Runde war eine Runde zum Vergessen für den Phönix, denn mit lediglich 13 Punkten stand man früh als Absteiger fest. Auch der Abschied vom langjährigen Erfolgstrainer Drazen Topic stand schon länger fest, weshalb man einen kompletten Neuanfang mit zahlreichen Spielern aus dem Unterland wagt.

Viele unkten „der wird sich gar keine Winterreifen kaufen“ – doch Topspieler Marco Cabraja zog sein Ding durch, drückte dem SV Robern mit 42 Treffern und 26 Assists seinen Stempel auf und ist auch heute noch da. Letztendlich scheiterten er und seine Gelb-Schwarzen in der Aufstiegsrelegation am SV Sattelbach mit 2:4 und das trotz früher Führung. Zusammen mit Heiko Throm wird er das Team für einen neuen Anlauf zurück in die Kreisliga vorbereiten.

SV Zwingenberg

Ein hervorragender vierter Platz sprang für den SV Zwingenberg in der zurückliegenden Saison heraus. Ganz nach vorne reichte es zwar nicht, aber nach dem SVZ kam auch lange nichts. Doch Erfolg weckt auch Begehrlichkeiten und so musste man nach der Runde Topstürmer Jamie Nitsche (24 Treffer) nach Diedesheim ziehen lassen, was natürlich eine Lücke reist. Schließen sollen diese Pascal Ihrig (SV Neunkirchen) und Patrick Grimm (SC Weisbach). Zumindest eine Verbesserung bis auf Platz 3 sollte für den SVZ drin sein.

SV Wagenschwend

Den Wechsel von Aglasterhausen nach Wagenschwend hatte sich das Trainerduo Paul Neid und Luca Schmitt auch anders vorgestellt. Nachdem sie ihren Wechselwunsch im Winter verkündet hatten, wurde ihnen einen Tag nach der Wechselfrist die „Kündigung“ ausgesprochen, so dass sie nun ein halbes Jahr zum Zuschauen verdammt waren. So konnten sie sich zumindest ausgiebig auf ihre neue Aufgabe vorbereiten, bei der sie den SVW wieder in die Spitzengruppe der A-Klasse führen wollen.

SV Aglasterhausen

Mit großen Erwartungen an das neue Trainerteam und deren Weg ist man letzte Runde gestartet. Der dann aber wie bereits beschrieben ein abruptes Ende fand. Nun steht man wieder vor einem Neuanfang und die Hoffnungen liegen dieses Mal auf Toni Iannello und vor allem auf Lutz Gärtner, der als neuer Spielertrainer eine Vielzahl ehemaliger Kicker vom SV Moosbrunn mitbringt. Wenn sich die Truppe schnell findet, sollte eine bessere Platzierung als der letztjährige Platz 13 drin sein.

FV Reichenbuch

Der Abstieg der letzten Jahre war dramatisch. Im Jahr 2023 noch als gallisches Dorf in der Landesliga Odenwald unterwegs, findet man sich 2026 in der A-Klasse wieder, welcher man zuletzt in der Saison 2004/05 angehörte. Den Turnaround sollen mit Dustin Link und Dennis Zimmermann zwei alte Bekannte „aus besseren Tagen“ hinbekommen. Doch das wird ein schwieriges Unterfangen, denn der Kader ist recht dünn besetzt.

SV Neunkirchen II

Spielertrainer Tobias Thal wechselte nach der Runde zu seinem Bruder nach Mosbach, weshalb sich die Verantwortlichen der SVN nach einem neuen Übungsleiter umschauen mussten. Fündig wurde man in den eigenen Reihen, denn Ismet Sürücü musste seine Karriere auf Grund einer Verletzung beenden und suchte eine neue Aufgabe. Bei dieser gilt es viele A-Jugendliche an den Seniorenbereich heranzuführen. Ein erfahrener Akteur wird ihm dabei nicht mehr behilflich sein können, denn Nils Ohlhauser zieht es „back to the roots“ nach Reichartshausen.

FSV Waldbrunn II

Die Premieren-Saison von Markus Runkel als verantwortlicher Coach beim FSV Waldbrunn II war ganz ordentlich. Am Ende ging der FSV als Sechster über die Ziellinie – ein Ergebnis, das alle im Verein zufriedenstellen dürfte. Da sich bislang aber recht wenig in Sachen Transfers beim FSV Waldbrunn getan hat, also auch für das Landesligateam noch keinerlei Neuzugänge bekannt sind, dürfte es mit dem bisherigen Stamm schwer werden, das Ergebnis nochmals zu bestätigen.

FC Binau

Ein großes Kommen und Gehen beim FC Binau. Spielertrainer Sebastian Heck und seine Mitstreiter haben wohl alle Beziehungen spielen lassen, denn zum Trainingsstart fanden sich mehr als zehn Neuzugänge auf dem Sportgelände zwischen Binau Dorf und Binau Siedlung ein. Können die Schwarz-Weißen das Vorjahresergebnis (Platz 9) toppen?

VfK Diedesheim II

Die Rückkehr in die A-Klasse war mehr als dominant für die Zweitvertretung des VfK. Das Trainerduo Dalibor Vodanovic und Denis Wilhelm führten ihr Team zu einem Start-Ziel-Sieg in der Aufstiegsrunde und ließen lediglich sieben Treffer zu. Da in Diedesheim weiter in das Landesliga Team investiert wird, schieben sich so nach und nach weitere Akteure in die Zweite durch, weshalb der „Neuling“ keine Anpassungsschwierigkeiten haben wird und einer sorgenfreien Spielzeit entgegensieht.

TSV Schwarzach

Nach dem freiwilligen Abstieg aus der Kreisliga rechnete man vielerorts auch mit dem Abgang von Leistungsträger Thomas Braun. Doch dieser zog noch einmal in eindrucksvoller Manier durch (36 Tore, 8 Assists) bevor er nun doch in diesem Sommer das Trikot wechselt und für den VfB Epfenbach in der Kreisliga Sinsheim auf Torejagd geht. Ohne seine Lebensversicherung wird es für den TSV schwer das Vorjahresergebnis zu bestätigen.

SV Michelbach

In Michelbach ging eine Ära zu Ende. Can Disli beendete nach 13 Jahren seine Trainertätigkeit auf dem Bollenberg was nun natürlich zu einer Umstellung für den ganzen Verein sorgt. Die Nachfolge tritt Marco Raudenbusch an, der schon in der letzten Saison als Co-Trainer an die Aufgabe herangeführt wurde. Für ihn gilt es viele Jugendspieler zu integrieren und mit Kim Seus kommt ein Torwart zurück zu seinem Heimatverein, der den Kampf mit Stammtorhüter Franco Perrone aufnehmen will.

SG Waldmühlbach-Katzental

Das Gastspiel war kurz, doch der Auftrag wurde erfüllt. Anton Werner sprang für ein halbes Jahr bei seinem Ex-Verein ein, schoss die SG WaKa zum Klassenerhalt und zieht nun weiter zur nächsten „Mission Impossible“. Neu auf der Kommando-Brücke ist Tobias Harrer, der sich vom SC Züttlingen aus der Kreisliga Unterland der SG WaKa anschloss und hier seine ersten Schritte als Trainer gehen möchte.

SV Obrigheim

Der Betriebsunfall B-Klasse konnte schnell wieder behoben werden. Nach nur einem Jahr ist man wieder zurück, doch die Situation ist weiterhin nicht rosig bei den Germanen. Als Ziel hat man den Nichtabstieg ausgerufen, was auch als realistisch angesehen werden darf. Neuzugänge gibt es keine und die Altersstruktur entspricht eher der einer AH, weshalb der SVO dringend auf Nachwuchssuche ist.

SV Mörtelstein

Dennis Wendt hieß der Mann der Stunde, der den SV Mörtelstein mit seinem Treffer in der Nachspielzeit des Relegationsspiels gegen den FC Asbach den Verbleib in der A-Klasse sicherte. Nicht mehr mit an Bord war hier schon Toni Iannello, von dem man sich vor den entscheidenden Spielen des Jahres getrennt hatte. Für die neue Saison setzt man auf einen alten Bekannten. Janusz Gawelzyk, der früher die gegnerischen Abwehrreihen zur Verzweiflung brachte, übernimmt bei den Kanarienvögeln.

SV Neckarburken

Der Aufruf mitten in der Vorbereitungszeit war dramatisch! Sollten sich keine weiteren Neuzugänge, Rückkehrer oder Reaktivierte finden, müsse man den Spielbetrieb einstellen hieß es da auf den Social Media Kanälen des SVN. Das sind natürlich keine guten Voraussetzungen für Thomas Ebel bei seiner ersten Trainerstation im Seniorenbereich. Unter diesen Umständen müssen wir den SV Neckarburken in unserer Prognose auf Platz 16 führen.

Getippte Abschlusstabelle