Robby Weimar als Glücksgriff für den KSV Reichelsheim Unter dem neuen Spielertrainer hat sich der KSV Reichelsheim in der A-Liga Odenwald stabilisiert +++ Die SG Sandbach kann gegen den TSV Höchst II den Deckel drauf machen. von Thomas Nikella · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

ODENWALDKREIS. Stolpert die Hessenliga-Reserve des SV Hummetroth in der Kreisliga A noch und büßt auf Verfolger VfL Michelstadt wichtige Zähler ein? Noch führt Hummetroth II im Kampf um Platz zwei mit vier Punkten vor den Michelstädtern und würde in die Aufstiegsrunde zur Kreisoberliga einziehen. Die Betonung liegt aber auf dem noch, denn am Sonntag muss der SVH II beim wieder erstarkten KSV Reichsheim (Anstoß 15 Uhr) erst einmal seinen Vorsprung verteidigen.

Mit der Verpflichtung von Spielertrainer Robby Weimar präsentiert sich der KSV ehrgeizig und selbstbewusst. Weimar ist mit seinen Vorstellungen scheinbar bei der Mannschaft durchgedrungen. Schon beim 6:2 gegen den TSV Sensbachtal präsentierten sich die Weimar-Schützlinge konsequent in der Torchancenverwertung. „Ich muss ehrlich gestehen, ich war vom TSV enttäuscht, weil diese Mannschaft in der Hinrunde viel vehementer war“, sagt Norbert Leist vom KSV. Beim Stande von 2:4 besaß Sensbachtal die Gelegenheit zum Anschlusstreffer. Doch der fiel nicht, stattdessen machte Reichelsheim das fünfte Tor. Schwerstarbeit verrichtete der KSV gegen eine spielstarke KSG Vielbrunn und siegte mit 3:2. „Thomas Denzel trifft wieder, und Noah Scholl (vormals Bechtel) machte als Außenverteidiger mächtig viel Betrieb über die Außenbahn“, freut sich Leist. Morgen, 15:00 Uhr KSV Reichelsheim Reichelsheim SV Hummetroth Hummetroth II 15:00 PUSH

Diesmal kam Reichelsheim ganz stark über den Kampf ins Spiel und überzeugte mit Willensstärke. Nun steht also das Spitzenspiel gegen Aufstiegskandidat SV Hummetroth II (15 Uhr) an. „Wir werden uns gegen die Hessenliga-Reserve nicht verstecken. Wir wollen dieses Spiel gewinnen“, sagt Reichelsheims Abteilungsleiter.

Spitzenreiter SG Sandbach, die den TSV Höchst II erwartet, könnte am Sonntag (Anstoß 15 Uhr) schon die Meisterschaft feiern. Für die Höchster kündigt sich ein Spiel mit hoher Intensität an. Die Tagesform der Gäste wird zeigen, ob es für Sandbach ein Schaulaufen wird, oder eher ein Spiel, wo sich der Fast-Meister noch einmal reinknien wird müssen.



Morgen, 15:00 Uhr SV Gammelsbach Gammelsbach VfL Michelstadt Michelstadt 15:00 PUSH



Für den VfL Michelstadt geht es um viel Für den VfL Michelstadt geht es um viel

Auch für den VfL Michelstadt geht es um viel: Die Mannschaft von Trainer Ali Sadik muss beim SV Gammelsbach gewinnen, wenn man sich die Chance erhalten will, im Kampf um den Relegationsplatz bis zum Saisonfinale mitzuspielen. Dort träfe der VfL direkt auf seinen Rivalen in Hummetroth. Die Bereitschaft bei den Sadik-Schützlingen ist groß, das hat der entschlossene Auftritt beim 6:2-Erfolg gegen Mümling-Grumbach gezeigt.

Am Buckelweg kommt es zum Oberzentderby zwischen dem TSV Sensbachtal und der SG Rothenberg (15 Uhr). Die Rothenberger haben zuletzt mit dem Sensationssieg gegen die bis dahin ungeschlagenen Sandbacher überrascht. Gelingt der SGR auch ein Coup in Ober-Sensbach?





Die Handschrift des im Winter neu verpflichteten Trainers Jan Schörling ist beim FC Finkenbachtal klar zu erkennen: Der in Abstiegsnot geratene Oberzentclub spielt aus einer neuen Kompaktheit heraus und nutzt die daraus entstehenden Räume konsequent. Schwere Aufgabe für die SG Nieder-Kainsbach. Auch beim FV Mümling-Grumbach ist das Thema Abstieg längst abgeräumt. Gegen den TSV Seckmauern II sollte der FV wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. Die Handschrift des im Winter neu verpflichteten Trainers Jan Schörling ist beim FC Finkenbachtal klar zu erkennen: Der in Abstiegsnot geratene Oberzentclub spielt aus einer neuen Kompaktheit heraus und nutzt die daraus entstehenden Räume konsequent. Schwere Aufgabe für die SG Nieder-Kainsbach. Auch beim FV Mümling-Grumbach ist das Thema Abstieg längst abgeräumt. Gegen den TSV Seckmauern II sollte der FV wieder in die Erfolgsspur zurückfinden.

Morgen, 15:00 Uhr FSV Erbach FSV Erbach Türkiyemspor Breuberg Breuberg 15:00 PUSH