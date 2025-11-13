Rob Edwards übernimmt Wolverhampton: Neustart im Abstiegskampf

Der 42-jährige Waliser löste seinen Vertrag beim Championship-Zweitplatzierten FC Middlesbrough auf, um zu seinem ehemaligen Klub zurückzukehren, für den er als Spieler zwischen 2004 und 2008 über 100 Pflichtspiele absolvierte. Wolverhampton zahlte für seinen Wechsel Berichten zufolge eine Ablöse von rund 2,3 Millionen Euro. Die Wolves hatten ihren ehemaligen Trainer Vitor Pereira Anfang November nach einer langen Durststrecke entlassen.