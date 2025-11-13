Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Rob Edwards übernimmt Wolverhampton: Neustart im Abstiegskampf
Rob Edwards ist neuer Cheftrainer der Wolverhampton Wanderers und übernimmt das Premier-League-Schlusslicht mit einem Vertrag über dreieinhalb Jahre bis 2029. Die Verpflichtung markiert einen wichtigen Wendepunkt für den Traditionsverein, der in dieser Saison nach nur zwei Punkten aus elf Spielen tief im Tabellenkeller steckt
Der 42-jährige Waliser löste seinen Vertrag beim Championship-Zweitplatzierten FC Middlesbrough auf, um zu seinem ehemaligen Klub zurückzukehren, für den er als Spieler zwischen 2004 und 2008 über 100 Pflichtspiele absolvierte. Wolverhampton zahlte für seinen Wechsel Berichten zufolge eine Ablöse von rund 2,3 Millionen Euro. Die Wolves hatten ihren ehemaligen Trainer Vitor Pereira Anfang November nach einer langen Durststrecke entlassen.
Für Edwards steht der sofortige Kampf gegen den Abstieg im Vordergrund, denn die Wolves sind aktuell acht Punkte vom rettenden 17. Platz entfernt. Unterstützt wird er dabei von seinem bisherigen Assistenten Harry Watling.