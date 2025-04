Roan Heller wechselt zu den TuS Hornau

Roan Heller läuft zur kommenden Saison im Trikot der TuS Hornau auf. – Foto: TuS Hornau

Kelkheim/Wiesbaden. Die TuS Hornau basteln weiter an ihrem Kader für die kommende Saison. Das Team aus dem Kelkheimer Stadtteil, dem aller Voraussicht nach der Wiederabstieg aus der Hessen- in die Verbandsliga bevorsteht, hat sich mit Roan Heller die Dienste eines begehrten Offensivspielers gesichert. Heller erlebte in der laufenden Spielzeit im Trikot des FC Bierstadt seinen Durchbruch im Aktivenfußball.

Ausgebildet im Nachwuchs des FV Biebrich, erzielte Heller in der laufenden Gruppenliga-Saison in 23 Spielen 16 Tore. Dazu sorgte er mit seinem Viererpack im Kreispokal beim 5:4-Erfolg gegen den SV Wiesbaden für Aufsehen. Zu diesem Zeitpunkt war Heller jedoch bereits auf dem Radar der Hornauer um Trainer Andreas Klöckner. Der Heller auf eine Empfehlung hin beim Bierstadter Spiel in Unterliederbach im Februar erstmals scoutete, ihn anschließend zweimal ins Probetraining einlud und letztlich die Übereinkunft besiegelte. Klöckner freut sich über den Transfer, zumal dem Vernehmen nach auch andere Verbandsligisten an Heller dran waren: "Er passt perfekt ins Beuteschema, ist sehr reif und reflektiert für sein Alter, passt menschlich und sportlich perfekt zu uns. Wir wollten einen Außenspieler mit Schnelligkeit und Tiefgang. Dazu braucht er nicht viele Chancen, ist eiskalt vor dem Tor", beschreibt Klöckner.

Raweris Karriere als Vorzeigebeispiel Roan Heller ist nach Niklas Kern vom SV Wallrabenstein also der zweite umworbene Spieler aus dem Raum Wiesbaden, der sich für einen Wechsel zu den TuS Hornau entscheidet. Was die Frage aufwirft: Wie schaffen es die Hornauer, diese Spieler von sich zu überzeugen? "Du musst kreativ sein, dazu zeigen wir den Jungs in den Gesprächen auf, was wir spezifisch mit ihnen vorhaben", sagt Klöckner. Der in den persönlichen Gesprächen mit Heller natürlich auch auf den Karriereweg eines Krish Raweri verweisen konnte, den Hornau aus Königstein holte, sich als Schlüsselspieler bei den TuS zu einem Spieler mit Regionalliga-Format entwickelte und in diesem Winter ins Nachwuchsleistungszentrum des SC Freiburg wechselte. Und auf die Ambition, es trotz des drohenden Abstiegs vielleicht bald mal wieder in die Hessenliga zu schaffen.