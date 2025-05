Roan Heller Bierstadts Pokalheld

Dieses faire und actionreiche Match vor 580 zahlenden Zuschauern auf dem Kunstrasenplatz am Kleinfeldchen gewannen die Bierstädter mit 4:2 (2:1)-Toren, holten damit nach 2024 erneut den Cup und ziehen in den Hessenpokal ein. Es war nicht das erste Mal, dass das Sturmtalent Heller (künftig TuS Hornau) vier Tore schoss. Bereits beim 5:4-Viertelfinalsieg gegen den Verbandsligisten SV Wiesbaden war er der Erfolgsgarant gewesen.

Nachdem die spielstarken 23er durch ihren ansonsten sehr treffsicheren Angreifer Marcus Weinhardt zwei glasklare Chancen hatten liegen lassen, brachte Heller seine Farben in der 20. Minute nach feinem Angriff und Querpass von Gerit Wintermeyer in Führung. Aber die Antwort der SKG 23 ließ nicht lange auf sich warten: Ebenfalls per Querpass bediente Außenverteidiger Youness Boutouil Mittelfeldspieler Yusuf Ürel, der den Ball zentral einschweißte – 1:1 (28.). Die Partie hatte nach anfänglichem Abtasten ordentlich Fahrt aufgenommen. Derart, dass Heller vor der Pause ein zweites Mal knipste, indem er das Spielgerät, freigespielt und weit vor der Strafraumgrenze, flach einschoss (42.). Noch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zielte SKG-Offensivspieler Orkan Toksun nur haarscharf am Tor vorbei (45. + 1).