„Road to Waldau“: Livestreams der Halbfinale

– Foto: Timo Babic

Der Zug Richtung Finale des DB Regio wfv-Pokals nimmt weiter rasant an Fahrt auf: Die besten vier Teams der Saison kämpfen ab morgen um den Finaleinzug am 23. Mai im GAZi-Stadion auf der Waldau. Beide Halbfinalbegegnungen werden live übertragen und sind für Zuschauerinnen und Zuschauer auf dem wfv-Youtube-Kanal zugänglich.

Im ersten Halbfinale kommt es morgen Abend um 19 Uhr im Etzwiesen-Stadion zum Derby: Die TSG Backnang empfängt den amtierenden Titelverteidiger SG Sonnenhof Großaspach. Beide Teams kennen sich bestens aus vergangenen Oberliga-Zeiten. Kann das Oberliga-Team von Coach Mario Marinic die Pokal-Sensation gegen den Regionalligisten aus Aspach schaffen?

FC Holzhausen vs. SV Stuttgarter Kickers

Im zweiten Halbfinal-Spiel am 29. April um 17.30 Uhr empfängt der FC Holzhausen die Stuttgarter Kickers. Während der Verbandsligist als Außenseiter ins Spiel geht, bietet sich für den Regionalligisten die Chance, den Finaleinzug perfekt zu machen, um möglicherweise vor heimischer Kulisse um den Titel zu spielen. Holzhausen wird alles in die Waagschale werfen, um für eine Überraschung zu sorgen. Der Link zum Livestream folgt.

Der WFV wünscht viel Spaß bei den Halbfinalspielen im DB Regio-wfv-Pokal 2025/26 – entweder im Stadion oder im Livestream. Ein Dankeschön des WFV geht an seinen Pokalpartner DB Regio Baden-Württemberg für die Unterstützung!