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Road to Nürnberg: Designt euer adidas-Trikot & spielt im Profi-Stadion

Nehmt am "Road To Nürnberg"-Gewinnspiel von adidas und 11teamsports teil und kämpft mit eurem Verein um den begehrten House Of Clubs-Titel!

von Philipp Wosnitza · 03.04.2026, 06:16 Uhr · 0 Leser
– Foto: 11teamsports

Der Amateurfußball lebt von Identität – und die beginnt oft beim Trikot.
Mit “Road to Nürnberg – Design your Jersey. Start your journey!” von 11teamsports und adidas bekommt euer Verein die Chance, sein eigenes adidas-Jersey designen zu lassen – und sich bis ins große Finale des House of Clubs-Cups nach Nürnberg zu spielen.

Das Highlight:
Die besten Teams treten in ihren eigenen neuen Trikots im Max-Morlock-Stadion des 1. FC Nürnberg um den House of Clubs Titel 2026 an.

So startet ihr eure Road to Nürnberg:

Verein bis 10.04. anmelden und euer Wunsch-Jersey designen
🎨 Individuellen digitalen adidas-Trikotentwurf für euren Club erhalten
📣 Stimmen für euren Verein sammeln
🏟 Am 18.07. im Finale in Nürnberg um den Titel spielen

Euer Verein.
Euer Trikot.
Euer Weg nach Nürnberg.

>>>JETZT VEREIN ANMELDEN

Bereit für eure Reise?
Dann sichert euch jetzt die Chance auf den House of Clubs Titel 2026!


📹 Ihr wollt schon mal in das Erlebnis im Stadion reinfühlen? Dann klickt HIER für die Impressionen des House Of Clubs Cups 2024!