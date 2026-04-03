Road to Nürnberg: Designt euer adidas-Trikot & spielt im Profi-Stadion

Der Amateurfußball lebt von Identität – und die beginnt oft beim Trikot.
Mit “Road to Nürnberg – Design your Jersey. Start your journey!” von 11teamsports und adidas bekommt euer Verein die Chance, sein eigenes adidas-Jersey designen zu lassen – und sich bis ins große Finale des House of Clubs-Cups nach Nürnberg zu spielen.
Das Highlight:
Die besten Teams treten in ihren eigenen neuen Trikots im Max-Morlock-Stadion des 1. FC Nürnberg um den House of Clubs Titel 2026 an.
So startet ihr eure Road to Nürnberg:
⚽ Verein bis 10.04. anmelden und euer Wunsch-Jersey designen
🎨 Individuellen digitalen adidas-Trikotentwurf für euren Club erhalten
📣 Stimmen für euren Verein sammeln
🏟 Am 18.07. im Finale in Nürnberg um den Titel spielen
Euer Verein.
Euer Trikot.
Euer Weg nach Nürnberg.
Bereit für eure Reise?
Dann sichert euch jetzt die Chance auf den House of Clubs Titel 2026!
📹 Ihr wollt schon mal in das Erlebnis im Stadion reinfühlen? Dann klickt HIER für die Impressionen des House Of Clubs Cups 2024!