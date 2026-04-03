Road to Nürnberg: Designt euer adidas-Trikot & spielt im Profi-Stadion

– Foto: 11teamsports

Der Amateurfußball lebt von Identität – und die beginnt oft beim Trikot. Mit “Road to Nürnberg – Design your Jersey. Start your journey!” von 11teamsports und adidas bekommt euer Verein die Chance, sein eigenes adidas-Jersey designen zu lassen – und sich bis ins große Finale des House of Clubs-Cups nach Nürnberg zu spielen.

Das Highlight: Die besten Teams treten in ihren eigenen neuen Trikots im Max-Morlock-Stadion des 1. FC Nürnberg um den House of Clubs Titel 2026 an.

⚽ Verein bis 10.04. anmelden und euer Wunsch-Jersey designen 🎨 Individuellen digitalen adidas-Trikotentwurf für euren Club erhalten 📣 Stimmen für euren Verein sammeln 🏟 Am 18.07. im Finale in Nürnberg um den Titel spielen

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Bereit für eure Reise?

Dann sichert euch jetzt die Chance auf den House of Clubs Titel 2026!



📹 Ihr wollt schon mal in das Erlebnis im Stadion reinfühlen? Dann klickt HIER für die Impressionen des House Of Clubs Cups 2024!