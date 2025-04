Road to Elstorf: Die Herren-Finalisten stehen fest

FCE-Teammanager Sven Timmermann: „Das war ein glücklicher Sieg, weil wir über 95 Minuten nicht ins Spiel gefunden haben. Maschen war von der Spielanlage stärker und hat es besser gemacht. Wir krampfen uns ein wenig durch das Spiel, die Kulisse war natürlich eine super geile Geschichte. Jetzt freuen wir uns nach einem richtigen Pokal-Fight auf das Finale in Elstorf.“

Das Kreispokal-Halbfinale sorgte für eine ganz besondere Stimmung im Estepark, bei dem die Zuschauer gegen die Vorlage ihrer Eintrittskarte im Gasthaus ein kleines Freibier bekamen. Insgesamt lockte das Duell der Moisburger gegen den VfL Maschen 400 Fans an den Seitenrand, die einen spannenden Pokalnachmittag erlebten. Die Hausherren fanden zwar nie wirklich zur ihrer Bestform, lösten durch einen Treffer von Torjäger Iskender Capli aber doch das Final-Ticket (34.). Dort trifft der Titelverteidiger am 29. Mai wie schon im Vorjahr auf den TuS Nenndorf .

Beide Duellanten erlebten ein unglaubliches Wechselbad der Gefühle, bei dem beide Teams immer wieder am Endspiel schnupperten. Nachdem Ruben Miedeck die Hausherren in Führung brachte (9.), drehten Lukas Matuschak (26.) und Luka Arbeiter das Geschehen (63.). Nachdem Steffen Albers mit einem Kopfball an den Querbalken die Vorentscheidung verpasste (64.), glich Fleestedt auf der anderen Seite aus (65.).

Plötzlich war der gastgebende TuS wieder am Drücker, der durch Tristan Hruby auf die Siegerstraße abbog (72.). Stattdessen behielt Till Strohbehn aus elf Metern die Nerven und holte die Nenndorfer zurück ins Spiel (87.). Als die Zeichen auf Elfmeterschießen standen, glückte Benedict-Corbinian Heinrichs der umjubelte Siegtreffer (90.+3) für die Gäste, die im Endspiel ihre Revanche gegen den FC Este bekommen.