RNL-Turnier: SG Hüffelsheim fordert TSV Schott im Finale

Völlig unbedrängt von der Waldalgesheimer Hintermannascht köpft Lars Hermann zum 2:0 für die SG Hüffelsheim. – Foto: Mario Luge

Alemannia Waldalgesheim – SG Hüffelsheim 1:2 (0:2). - „Die Jungs haben sich das Finale verdient“, bilanzierte ein mit der ersten Hälfte seines Teams zufriedener SG-Coach Christian Lüllig. Seine Truppe begann anders als in den Gruppenspielen stark, ging folgerichtig durch Simon Scherer nach einem sehenswerten Angriff über die rechte Seite in Führung (11.). Allerdings profitierte das Team dabei von einer nicht geahndeten Abseitsstellung von Vorlagengeber Tim Reidenbach. Nur vier Minuten später stand Lars Hermann goldrichtig am langen Pfosten, erhöhte nach einem Freistoß per Kopf.

Die Alemannia steigerte sich nach der Pause deutlich und schaffte in Person des agilen linken Mittelfeldspielers Marouan Mourtada Daoudi, der plötzlich auf der rechten Offensivseite auftauchte, den Anschluss (48.). Danach entwickelte sich ein offenes Spiel mit zahlreichen Gelegenheiten auf beiden Seiten. Entsprechend war auch SVA-Trainer Elvir Melunovic zufrieden. „Wenn man bedenkt, dass heute Tobias Lauterbach, Fabrizio Haas, Philipp Gänz, Konstantin Ludwig und Marlon Pira gefehlt haben, dann auch noch Daniel Braun ausgewechselt werden musste, war das eine gute Leistung.“ Vor allem mit Nils Schwarz auf der Sechs war er zufrieden. Positiv für de Grün-Weißen: JP Houngbedji ist zurück, wird wohl auch in der kommenden Spielzeit für die Grün-Weißen an den Start gehen.

TSV Schott Mainz – Eintracht Bad Kreuznach 4:0 (0:0). - Eine Halbzeit lang bot die Eintracht dem Oberligisten und Turnierfavoriten Paroli. Anders gesagt: Eine Halbzeit lang brauchte der TSV Schott, um sich den Verbandsligisten zurecht zu legen und seine Verspieltheit vor dem gegnerischen Tor abzulegen. Unmittelbar nach Wiederanpfiff gab Silas Schwarz mit seinem Treffer die Richtung vor (46.). Jan Christoph Just schaffte klare Verhältnisse (53.), und der für Just eingewechselte Takero Itoi schaffte in der Schlussphase noch den Doppelpack (80., 83. Elfmeter). Der Eintracht ist hoch anzurechnen, dass sie nie aufgab und mit spielerischen Mitteln versuchte, selbst Akzente zu setzen.