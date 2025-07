RNL-Turnier: SG Eintracht startet mit 3:0-Sieg

Eintrachtler Levi Mukamba (blaues Trikot) bremst hier in allerhöchster Not Ingelheims Tom Zimmer aus. SGE-Keeper Felix Basting muss nicht eingreifen. – Foto: Mario Luge

WALDALGESHEIM. Mit zwei Ergebnissen, die so ungefähr auch erwartet werden durften, startete das 35. Ruheforst-Rhein-Nahe-Liga-Turnier von Alemannia Waldalgesheim. Im Auftaktspiel der Gruppe drei kam Eintracht Bad Kreuznach zu einem von den Zahlen her klaren 3:0-Erfolg gegen die SpVgg Ingelheim. Der anschließende Auftritt des Veranstalters gegen den hessischen Verbandsligisten FV Biebrich 02 endete unentschieden 1:1. Vor allem deshalb, weil die Alemannia in der Schlussphase Konsequenz und Geschlossenheit vermissen ließ.

Eintracht Kreuznach - SpVgg. Ingelheim 3:0. - "Es war zum Turnierstart ein vernünftiges Spiel von uns”, blickte Eintracht-Trainer Thorsten Effgen auf die Partie zurück. Jan Wingenter (7.) hatte für die frühe Führung gesorgt, Deniz Cinar baute sie im Laufe der Partie per Einzelleistung im Strafraum (52.) und im Nachschuss (76.) aus. Auch wenn Effgen “nur selten ganz zufrieden” ist, anerkannte er, dass sich seine Jungs zeigten und sich gegen einen über die komplette Spielzeit diszipliniert agierenden Gegner viele Chancen herausspielten. Die allerdings hatten auch die Ingelheimer. Vor allem direkt vor und kurz nach der Pause schnupperte die SpVgg am Ausgleich. “Da mussten wir das 1:1 machen”, wusste auch Stürmer Francesco Teodonno. Ihn freute, dass die Mannschaft sich trotz vieler Neuzugänge stabil präsentierte. “Wir haben uns darauf eingestellt, dass es für uns heute eher defensiv wird”, so Teodonno, “und da haben wir es eigentlich gut gemacht und nicht viel zugelassen.”

Bad Kreuznachs Malik Schäfer (blaues Trikot) und seine früheren Teamkollegen Toni Auletta (rechts) und Tolga Memet. – Foto: Mario Luge