RNL-Turnier: Schott-Erfolg mit Schock-Moment

Waldalgesheim. Nach zwei Jahren Unterbrechung schlug der TSV Schott wieder zu. Die Mainzer gewannen die 35. Auflage des Ruheforst Rhein-Nahe-Liga-Turniers von Alemannia Waldalgesheim durch einen 2:1-Erfolg im Finale gegen die U21 des 1. FC Kaiserslautern und holten sich damit zum insgesamt fünften Mal den Pokal. Das Endspiel war vor allem deshalb denkwürdig, weil Schiedsrichter André Moritz beide Mannschaften nach 19 Minuten beim Stand von 0:0 wegen eines Gewitters und Starkregen in die Kabinen schicken musste. Nach knapp 45 minütiger Pause einigten sich alle Beteiligten, die Begegnung vor mehr als 200 ausharrenden Zuschauern mit einer Spielzeit von zweimal 30 Minuten neu starten zu lassen.

So., 20.07.2025, 17:00 Uhr

Mit dem zweiten Versuch waren beide Teams sofort im Spiel. Dennoch passierte im ersten, verkürzten Durchgang wenig Nennenswertes. Nach dem Wechsel stand Ivan Smiljanic nach Ecke von Vladislav Fadeev am langen Pfosten und netzte für die Vorjahressieger aus der Pfalz ein (40.). Drei Zeigerumdrehungen später hatte Schott ausgeglichen. Leon Kern nutzte einen kapitalen Torwartfehler. Shai Neal war es schließlich vorbehalten, für die Entscheidung zu sorgen. Der Binger im Trikot von Schott traf aus der Drehung mit dem rechten Fuß ins untere linke Eck. „Ich hab erst überlegt, ob ich ihn prallen lassen soll, mich dann aber doch zum Abschluss entschieden“, so der 23-Jährige, der insgesamt zweieinhalb Jahre bei Optik Rathenow und beim Berliner AK in der NOFV-Oberliga Nord kickte und nach eigener Aussage froh ist, seit Februar wieder zurück zu sein. Bei seinem Treffer profitierte er von einer Systemumstellung, die Coach Samuel Horozovic nach dem Rückstand vorgenommen hatte. Statt 5-3-2 spielte Schott nun im 4-3-3 und Neal hatte als ursprünglicher linken Schienenspieler plötzlich offensiv viel mehr Freiheiten. Weil sowohl Lautern als auch Schott danach beste Gelegenheiten liegen ließen, blieb es bei dem Ergebnis.

Bitter für Regionalliga-Aufsteiger Schott: Etienne Portmann verletzte sich und musste frühzeitig ausgewechselt werden. Horozovic wollte die Begegnung trotz knappem Kader und Auffüllen mit A-Junioren nicht überbewertet wissen. „Es war eine intensive Woche für uns, und heute kamen Wetter und Platzverhältnisse noch dazu“, so der Coach. Besonders aufgestoßen war ihm, dass Gastspieler Dennis de Sousa Oelsner vom Verband nach dem ersten Gruppenspiel beim 15:0 gegen Kirchheimbolanden und den von ihm erzielten fünf Treffern im ersten Durchgang vom Verband keine Spielberechtigung mehr für weitere Einsätze bekam. Alle Vorhaben hatte seine Mannschaft aber erfüllt. „Wenn du an einem Turnier teilnimmst, willst du natürlich auch gewinnen“, so der 28-Jährige.

