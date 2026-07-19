RNL-Turnier: Hat die WM Zuschauer gekostet?

Natürlich werden wir alles noch konkret durcharbeiten, aber ich denke, wir können aus sportlicher Sicht sehr zufrieden sein. Alle Spiele waren fair, es gab keine Verletzten, das Verhalten auf dem Platz war absolut in Ordnung. So gesehen hat uns das Turnier großen Spaß gemacht. Insgesamt war es einfach geil. Die Zusammenstellung des Feldes und der Gruppen hat gepasst. Wir haben erreicht, dass es ausschließlich attraktive Spiele gab, dass viele Tore gefallen sind und dass gleichzeitig nicht viele Spiele zweistellig ausgegangen sind. Die Anspannung war groß, aber wir haben es zusammen geschafft.

Sie sagen „zusammen“.

Acht Tage Turnier bedeuten auch, dass eine Vielzahl von Helfern gefunden werden muss. Wie schafft die Alemannia das?

Den ganzen Helfern gilt mein größter Dank. Das, was sie geleistet haben, ist nicht in Worte zu fassen. Sie sind die Voraussetzung, dass wir das Turnier überhaupt durchführen können. Ohne sie geht gar nichts. Dass bei uns die Mannschaften zusammenstehen und dass wir uns auf die vielen Ehrenamtlichen verlassen können, macht die Alemannia aus. Wenn ich sehe, dass als Beispiel unser Ehrenpräsident Reinhard Schenk jeden Tag da ist und anpackt, kommen mir vor Stolz und Dankbarkeit die Tränen.