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Interview
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RNL-Turnier: Hat die WM Zuschauer gekostet?
Das 36. Rhein-Nahe-Liga-Turnier des SV Alemannia Waldalgesheim ist Geschichte +++ Organisator Peter Wils zieht Bilanz nach acht ereignisreichen Tagen an der Waldstraße
von Jochen Werner · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser
Turnierorganisator Peter Wils und der Rhein-Nahe-Ligapokal. – Foto: Jochen Werner
Waldalgesheim. Das 36. Rhein-Nahe-Liga-Turnier des SV Alemannia Waldalgesheim ist Geschichte. Den Pokal schnappte sich erstmals die SG Hüffelsheim. Der Verbandsligist setzte sich im Endspiel mit Glück und Geschick gegen den klassenhöheren TSV Schott Mainz durch. Turnierorganisator Peter Wils atmete danach durch.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.
Herr Wils, wie fällt das erste Fazit aus?
Natürlich werden wir alles noch konkret durcharbeiten, aber ich denke, wir können aus sportlicher Sicht sehr zufrieden sein. Alle Spiele waren fair, es gab keine Verletzten, das Verhalten auf dem Platz war absolut in Ordnung. So gesehen hat uns das Turnier großen Spaß gemacht. Insgesamt war es einfach geil. Die Zusammenstellung des Feldes und der Gruppen hat gepasst. Wir haben erreicht, dass es ausschließlich attraktive Spiele gab, dass viele Tore gefallen sind und dass gleichzeitig nicht viele Spiele zweistellig ausgegangen sind. Die Anspannung war groß, aber wir haben es zusammen geschafft.
Sie sagen „zusammen“.
Acht Tage Turnier bedeuten auch, dass eine Vielzahl von Helfern gefunden werden muss. Wie schafft die Alemannia das?
Den ganzen Helfern gilt mein größter Dank. Das, was sie geleistet haben, ist nicht in Worte zu fassen. Sie sind die Voraussetzung, dass wir das Turnier überhaupt durchführen können. Ohne sie geht gar nichts. Dass bei uns die Mannschaften zusammenstehen und dass wir uns auf die vielen Ehrenamtlichen verlassen können, macht die Alemannia aus. Wenn ich sehe, dass als Beispiel unser Ehrenpräsident Reinhard Schenk jeden Tag da ist und anpackt, kommen mir vor Stolz und Dankbarkeit die Tränen.
Stichwort Zuschauer. Der Besuch war in der Vergangenheit schon deutlich besser.
Das stimmt. Die 351 Zuschauer am Finaltag waren super, aber sonst hatten wir einen kleinen Durchhänger. Dabei haben wir Werbung ohne Ende gemacht, selbst unser Heft war schon sieben Tage vor Turnierstart fertig und auch online einzusehen. Vielleicht war die WM schuld, vielleicht waren viele Leute deshalb satt. Vielleicht war es auch einfach zu warm. Mit Sicherheit hat die Straßensperrung in Bingerbrück eine Rolle gespielt.
Die Platzverhältnisse waren sehr gut. Der Rasen im Stadion sieht anders aus als die meisten Rasenplätze in der Umgebung...
Unser Arbeitsteam hat insgesamt auch sehr viel dafür getan, immer wieder Löcher zugemacht. Kurzzeitig konnten wir den Rasen vor den Spielen auch wässern. Der Platz war insgesamt super, vielleicht etwas stumpf, aber das lag an der Hitze.
Gewonnen hat nicht der Favorit. Wie fällt Ihr sportliches Fazit aus?
Ich bin hochzufrieden. Wenn eine niederklassigere Mannschaft eine Überraschung schafft, ist das etwas Tolles. Mich hat auch gefreut, dass Hüffelsheims Kapitän Lars Hermann sich für die Einladung bedankt und angekündigt hat, dass sie nächstes Jahr wiederkommen wollen. Dass das Endspiel so spannend war, war toll. Wichtig war für uns auch, dass die Alemannia das Finalwochenende erreicht hat. Und dass wir mit den vielen jungen Spielern, die fast alle unter 23 Jahren alt waren, noch Dritter geworden sind, gibt uns allen einen Schub.
Wird es also auch eine 37. Auflage geben?
Natürlich. Davon gehen wir alle aus. Ich habe mich per Mail bei allen Teilnehmern bedankt und hoffe, dass sie alle wiederkommen. Vielleicht werden wir auch versuchen, höherklassige Mannschaften, also Oberligateams, zu akquirieren.