RNL-Turnier: Favoriten stehen im Finale

WALDALGESHEIM. Im Gleichschritt marschierten die beiden großen Favoriten des 35. Ruheforst Rhein-Nahe-Liga-Turniers in Waldalgesheim ins Finale. In der Vorschlussrunde behielt sowohl die U21 des 1.FC Kaiserslautern gegen den FV Biebrich als auch Schott Mainz gegen den SV Gonsenheim mit 5:1 die Oberhand. In beiden Fällen waren die Ergebnisse auch von der Höhe her völlig verdient. Das Finale beginnt am Sonntag um 17 Uhr an der Waldstraße. Zwei Stunden vorher findet das Spiel um Platz drei statt.