RNL-Turnier: Eintracht Bad Kreuznach stürmt ins Halbfinale Beeindruckend hat sich Verbandsligist Bad Kreuznach beim Turnier in Waldalgesheim ins Halbfinale gespielt +++ Gegner ist am Freitagabend Oberligist Schott Mainz von Jochen Werner · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Mika Brunswig (vorne) hat keine Mühe, eine Flanke von Malik Schäfer zum 3:0 über die Linie zu drücken. Foto: Jochen Werner

Waldalgesheim. Die Kreuznacher Eintracht komplettiert nach einem 10:2-Schützenfest im letzten Gruppenspiel gegen den SV Kirchheimbolanden das Feld der Halbfinalteilnehmer beim 36. Rhein-Nahe-Liga-Turnier des SV Alemannia Waldalgesheim. Am Freitag treffen die Kurstädter um 20 Uhr auf den TSV Schott Mainz. Schon um 18 Uhr spielt der Gastgeber gegen die SG Hüffelsheim um den Einzug ins Endspiel.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Gruppe 2 Vor dem Seitenwechsel fehlte dem TuS im Duell zweier Landesligisten offensiv das entscheidende Momentum. Nach Wiederbeginn waren die Rotweinstädter deutlich mehr um das Spiel bemüht und gingen folgerichtig in Führung. Einen weiten Diagonalball von Ilker Yüksel nahm Arian Mansouri volley und traf aus knapp 20 Metern ins Eck (63.). Als alles auf einen Ingelheimer Erfolg hinzudeuten schien, schlug sich das Team mit zwei Abwehrfehlern quasi selbst. Edison Zerkaj per unstrittigem Foulelfmeter (86.) und Benjamin Stellpflug nach einem Konter (87.) drehten die Begegnung, Lukas Dudek köpfte nach einer Ecke zum Endstand ein (90.).