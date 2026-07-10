RNL-Turnier: Eintracht Bad Kreuznach stürmt ins Halbfinale

Waldalgesheim. Die Kreuznacher Eintracht komplettiert nach einem 10:2-Schützenfest im letzten Gruppenspiel gegen den SV Kirchheimbolanden das Feld der Halbfinalteilnehmer beim 36. Rhein-Nahe-Liga-Turnier des SV Alemannia Waldalgesheim. Am Freitag treffen die Kurstädter um 20 Uhr auf den TSV Schott Mainz. Schon um 18 Uhr spielt der Gastgeber gegen die SG Hüffelsheim um den Einzug ins Endspiel.
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Vor dem Seitenwechsel fehlte dem TuS im Duell zweier Landesligisten offensiv das entscheidende Momentum. Nach Wiederbeginn waren die Rotweinstädter deutlich mehr um das Spiel bemüht und gingen folgerichtig in Führung. Einen weiten Diagonalball von Ilker Yüksel nahm Arian Mansouri volley und traf aus knapp 20 Metern ins Eck (63.). Als alles auf einen Ingelheimer Erfolg hinzudeuten schien, schlug sich das Team mit zwei Abwehrfehlern quasi selbst. Edison Zerkaj per unstrittigem Foulelfmeter (86.) und Benjamin Stellpflug nach einem Konter (87.) drehten die Begegnung, Lukas Dudek köpfte nach einer Ecke zum Endstand ein (90.).
„Wir haben versucht, so zu spielen wie in der ersten Hälfte gegen Hüffelsheim“, nannte TuS-Abwehrspieler Paul Protzel die vorgegebene Marschroute. Dass die Truppe nie aufsteckte, sondern immer an sich glaubte, gebe Zuversicht. „So kann’s weitergehen.“ Auf der anderen Seite hatte Cakici-Vertreter Sebastian Frey auf der Trainerbank ebenfalls viele positive Dinge gesehen, „allerdings mit Ausnahme der letzten 15 Minuten. Da haben wir viele Punkte gesehen, an denen wir noch intensiv arbeiten müssen.“
Weil Deniz Darcan mit einem Elfmeter an Kibo-Torhüter Henry Wißmann scheiterte (2.), dauerte es bis zur 12. Minute, bis Deniz Kaan den Bann brach. Deniz Cinar mit Einzelleistung (14.), Mika Brunswig nach perfekter Hereingabe (18.) und Malik Schäfer per Freistoß aus 22 Metern (20.) drückten die Überlegenheit dann auch früh in Zahlen aus. Wieder Schäfer (33.) sowie Darcan per Doppelpack (36., 45.) sorgten für den Pausenstand. Trotz zahlreicher Wechsel blieb der Klassenunterschied bestehen. Für die Eintracht trafen die eingewechselten Alan Kurpejovic (50.), Aschref Ben Hazaz (70.) und Antonio Auletta (77.). Für Kibo netzten in einer äußerst fairen Begegnung Christopher Egelhof (56.) und Simon Bumb (78.) ein.