RNL-Turnier: Ein Neuling und viele alte Bekannte

Waldalgesheim. Ab Freitag rollt der Ball wieder. Das 36. Rhein-Nahe-Liga-Turnier des SV Alemannia Waldalgesheim beginnt um 18 Uhr in der Langinvest-Arena an der Waldstraße mit der Partie der Gastgeber gegen den einzigen Turnierneuling, Landesliga-Aufsteiger SKC Barbaros Mainz.
In Spiel zwei des ersten Tages treffen ab 20 Uhr die SG Meisenheim und der FV Biebrich 02 aufeinander, das einzige Team aus Hessen. Insgesamt sind wie immer zwölf Mannschaften am Start. „Alle kommen aus der Region, alle kommen annähernd gleichstarken Ligen.“ Turnierleiter Peter Wils sieht den insgesamt sechs Gruppenspieltagen und dem Halbfinal- und Finalwochenende mit viel Vorfreude entgegen.
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Oberligist TSV Schott Mainz, die Verbandsligisten Eintracht Bad Kreuznach, TuS Marienborn, SG Hüffelsheim und FV Biebrich, dazu die Landesligamannschaften der TSG Bretzenheim, der SG Meisenheim, des TuS Hackenheim, des SV Kirchheimbolanden, der SpVgg Ingelheim und des SKC Barbaros. Dass die Alemannia als Veranstalter dieses Teilnehmerfeld komplettiert, versteht sich von selbst. Gespielt wird wie immer in Dreiergruppen, die Sieger kommen in die Halbfinals. Für alle Teams geht es um Erkenntnisse, die unter Wettkampfniveau gewonnen werden. Verbunden mit dem Nebeneffekt, möglichst weit kommen zu wollen.
Neu ist, dass die Alemannia nicht nach dem Auftakt bereits am Sonntag wieder spielt, sondern erst am Dienstag. Dann geht es wieder um 18 Uhr gegen die TSG Bretzenheim. „Das hat sich so ergeben, weil wir den Gästen bei den Ansetzungen weitestgehend entgegenkommen wollten. Der TuS Hackenheim hätte beispielsweise am Montag nicht spielen können, also haben wir seine Partien auf Samstag und Mittwoch gelegt“, erklärt Wils und freut sich auf altbekannte Gesichter, etwa auf Timo Riemer (jetzt Kibo), Deniz Darcan, Sebastian Baumann (beide Eintracht), Pierre Merkel (Hackenheim) oder Nils Gräff (Hüffelsheim). Sie trugen in der Vergangenheit genauso das grün-weiße Trikot wie Felix Reißmann (Kibo), Felix Basting (Eintracht), Antonio Serratore (Marienborn), Francesco Teodonno (Ingelheim), Karim Zeghli (Schott) oder Teo Fakas (Bretzenheim). Es könnte auch zu einem Wiedersehen mit Vincenzo Bilotta kommen, der bei Kibo im Kader steht.
Leider nicht mit dabei sein kann die zweite Mannschaft des 1.FC Kaiserslautern, Sieger 2024 und unterlegener Endspielteilnehmer 2025. Absagen musste auch die U19 des 1.FSV Mainz 05. Wils ist aber überzeugt, „dass es unserem Vorstand Sport Hans-Joachim Blum gelungen ist, die Gruppen toll zusammenzustellen.“ Zu große Klassenunterschiede, die in zweistelligen Ergebnissen münden, soll es nach Möglichkeit nicht geben. Schwerlich wegzudiskutieren ist die Favoritenrolle des einzigen Oberligisten. Der TSV Schott Mainz kommt zudem als Titelverteidiger, ist mit insgesamt fünf Turniererfolgen (2018, 19, 21, 22, 25) zusammen mit der zweiten Mannschaft von Mainz 05 (1995, 98, 99, 2001, 06) Rekordsieger. Zu denen, die den Pokal beim größten Vorbereitungsturnier im oberen Amateurbereich in der Region in die Höhe recken durften, gehören aus dem Feld außerdem die Alemannia (2007, 09, 12, 23), die SpVgg Ingelheim (1990, 2002, 03) und Eintracht Bad Kreuznach (2004, 05).
Gruppe 1: Alemannia Waldalgesheim, TSG Bretzenheim, SKC Barbaros Mainz
Gruppe 2: SG Hüffelsheim, SpVgg Ingelheim, TuS Hackenheim
Gruppe 3: TSV Schott Mainz, FV Biebrich 02, SG Meisenheim
Gruppe 4: TuS Marienborn, Eintracht Bad Kreuznach, SV Kirchheimbolanden