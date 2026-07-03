RNL-Turnier: Ein Neuling und viele alte Bekannte

Waldalgesheim. Ab Freitag rollt der Ball wieder. Das 36. Rhein-Nahe-Liga-Turnier des SV Alemannia Waldalgesheim beginnt um 18 Uhr in der Langinvest-Arena an der Waldstraße mit der Partie der Gastgeber gegen den einzigen Turnierneuling, Landesliga-Aufsteiger SKC Barbaros Mainz.

In Spiel zwei des ersten Tages treffen ab 20 Uhr die SG Meisenheim und der FV Biebrich 02 aufeinander, das einzige Team aus Hessen. Insgesamt sind wie immer zwölf Mannschaften am Start. „Alle kommen aus der Region, alle kommen annähernd gleichstarken Ligen.“ Turnierleiter Peter Wils sieht den insgesamt sechs Gruppenspieltagen und dem Halbfinal- und Finalwochenende mit viel Vorfreude entgegen.