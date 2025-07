RNL-Turnier: Biebrich und Gonsenheim im Halbfinale

FV Biebrich 02 gegen die U21 des 1.FC Kaiserslautern. So lautet das erste Halbfinale des 35. Rhein-Nahe-Liga-Turniers in Waldalgesheim. Im zweiten Semifinalspiel steht der SV Gonsenheim, trifft dort voraussichtlich auf den TSV Schott Mainz. Ausgeschieden sind hingegen die gastgebende Alemannia und die Kreuznacher Eintracht. Die Alemannia wege.n des Torverhältnisses im Vergleich zu den Hessen. Die Eintracht, weil sie es nicht schaffte, eine 3:1-Führung gegen die klassenhöheren Gonsenheimer über die Zeit zu bringen.

SV Gonsenheim – Eintracht Bad Kreuznach 3:3 (1:2). - "Wir haben es 70 Minuten lang richtig gut gemacht. Zum Schluss haben uns dann allerdings ein paar Körner gefehlt.” Eintracht-Stürmer Yannik Wex sprach bei seinem Startelfdebüt nach längerer Fußballabstinenz und Rückkehr zur SGE von einer “soliden Partie”. David-Florin Molnar (31.) und Luca Chirivi (39.) hatten für die Führung gesorgt, Yannik Ischdonat nach der Pause, aber noch vor dem Seitenwechsel, verkürzt. Diese Kuriosität ergab sich wegen einer Verletzung von SV-Spieler Julian Donges. Schiedsrichter Jörg Happel schickte beide Mannschaften in die Kabine, ließ die verbleibenden vier Minuten nachspielen und vollzog dann erst den Seitewechsel. Wex (57.) erhöhte auf 3:1 aus Sicht der Kreuznacher, die in der Folge dann aber immer mehr in die Defensive gedrückt wurden. Ischdonat per Foulelfmeter (70.) und Yoshiki Watai nach Ischdonat-Vorarbeit (88.) sorgten für den Ausgleich, durch den der Oberligist den Sprung auf Platz eins der Gruppe schaffte.

“Es ist ein Vorbereitungsturnier. Heute haben wir komplett durchrotiert und vor allem defensiv lange ein überragendes Spiel gemacht.” Eintracht-Coach Thorsten Effgen freute sich dabei besonders über sein Kollektiv, das in der Lage sei, Dinge gemeinsam zu regeln. Und das bei einem nachgerechneten Durchschnittsalter der ersten Elf von 21,6 Jahren.