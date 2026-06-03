 2026-06-03T09:07:03.210Z

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RL zur KL Zugspitze LIVE: Maisach empfängt SpVgg, Issing in Gilching

Hinspiele der Relegation zur Kreisliga Zugspitze

von Ferdinand Gehlen · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser
Schon im vergangenen Jahr konnten der TSV Gilching-Argelsried in der Relegation den Klassenerhalt eintüten. Das soll auch in dieser Saison wieder gelingen.
Schon im vergangenen Jahr konnten der TSV Gilching-Argelsried in der Relegation den Klassenerhalt eintüten. Das soll auch in dieser Saison wieder gelingen. – Foto: MKF_MaxKalup

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Kreisliga Gruppe 2 Zu
Relegation zur Kreis
Gilching-A. II
SC Maisach
Wildenroth
FC Issing

In der Relegation zur Kreisliga tritt jeweils ein Kreisligist gegen einen Kreisklassisten an. Der Sieger nach Hin- und Rückspiel spielt nächste Saison in der Kreisliga, der Verlierer geht in der Kreisklasse an den Start. Heute bekommt es der SC Maisach mit der SpVgg Wildenroth zu tun, der TSV Gilching-Argelsried II trifft auf den FC Issing.

Heute, 18:30 Uhr
SC Maisach
SC MaisachSC Maisach
SpVgg Wildenroth
SpVgg WildenrothWildenroth
18:30

Heute, 19:30 Uhr
TSV Gilching-Argelsried
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FC Issing
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