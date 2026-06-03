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RL zur KL Zugspitze LIVE: Maisach empfängt SpVgg, Issing in Gilching
Hinspiele der Relegation zur Kreisliga Zugspitze
von Ferdinand Gehlen · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser
Schon im vergangenen Jahr konnten der TSV Gilching-Argelsried in der Relegation den Klassenerhalt eintüten. Das soll auch in dieser Saison wieder gelingen. – Foto: MKF_MaxKalup
In der Relegation zur Kreisliga tritt jeweils ein Kreisligist gegen einen Kreisklassisten an. Der Sieger nach Hin- und Rückspiel spielt nächste Saison in der Kreisliga, der Verlierer geht in der Kreisklasse an den Start. Heute bekommt es der SC Maisach mit der SpVgg Wildenroth zu tun, der TSV Gilching-Argelsried II trifft auf den FC Issing.