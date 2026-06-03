RL zur KL Zugspitze: Klassenerhalt für Gilching II in weiter Ferne

Im vergangenen Jahr konnte der TSV Gilching-Argelsried II dem Abstieg in der Relegation noch von der Schippe springen, in dieser Saison ist der Klassenerhalt nach einer deutlichen Hinspiel-Niederlage in weite Ferne gerückt. – Foto: MKF_MaxKalup

Die SpVgg Wildenroth setzt sich im Hinspiel der Relegation knapp gegen den SC Maisach durch und kann weiter vom Aufstieg träumen. Der FC Fissing macht gleichzeitig mit einem deutlichen Sieg gegen den TSV Gilching-Argelsried II einen großen Schritt in Richtung Kreisliga.

Die SpVgg Wildenroth gewinnt das Hinspiel gegen den SC Maisach. Nach einer torlosen ersten Hälfte stand auch im zweiten Durchgang auf beiden Seiten lange die Null. In der Schlussphase fiel dann aber doch noch das goldene Tor. Maximilian Scheidl erzielte den Siegtreffer für Wildenroth und sicherte seiner Mannschaft einen knappen 1:0-Erfolg. Nichtsdestotrotz ist im Kampf um das Startrecht in der Kreisliga noch alles offen, die Entscheidung fällt erst im Rückspiel.

Die Reserve des TSV Gilching-Argelsried verliert klar gegen den FC Issing und steht vor dem Absturz in die A-Klasse. Timo Schneider brachte die Gäste in der 18. Minute in Front, kurz vor der Pause baute David Kainath die Führung noch aus (43.). Auch im zweiten Durchgang blieb Issing auf dem Gas. Phillip Sippel erhöhte in der 51. Mintute per Elfmeter auf 3:0, in der 69. Minute machte Andreas Schwarzwalder mit dem 4:0 dann endgültig den Deckel drauf.

Der FC Issing hat damit nun beste Karten für den Aufstieg in die Kreisliga, der TSV Gilching-Argelsried II hat im Rückspiel hingegen einen weiten Weg vor sich, wenn der Klassenerhalt noch gelingen soll.

TSV Gilching-Argelsried II – FC Issing 0:4

TSV Gilching-Argelsried II: Nico Warnus, Tobias Hänschke, Erik Zellermann, Tarik Kluge, Hendrik Obermeyer, Joshua Nowood, Luka Artmann, Louis Fleddermann, Maximilian Michl, Fabian Boitin, Tim Dieckmann

FC Issing: Martin Maier, Lukas Grabmeier, Fabian Bauer (81. Thomas Arnold), Philipp Bauer, Johannes Koch, Linus Kemmetter (73. Korbinian Bäumler), David Kainath, Philipp Sippel, Timo Schneider (57. Jonathan Seelau), Johannes Erdt (68. Alexander Voß), Andreas Schwarzwalder (77. Waldemar Schmidt)

Tore: 0:1 Timo Schneider (18.), 0:2 David Kainath (43.), 0:3 Philipp Sippel (51. Foulelfmeter), 0:4 Andreas Schwarzwalder (69.)