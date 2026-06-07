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RL zur KL: U‘menzing & Geisenfeld steigen auf - Engelsberg siegt in VL
Relegation zur Kreisliga
von Paul Ruser · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Will die Klasse halten: Der TuS Engelsberg. – Foto: Buchholz
Am heutigen Sonntag entscheidet sich, wer in der kommenden Saison in der Kreisliga spielt. Im Kreis München finden heute die Rückspiele statt, in den Kreisen Inn/Salzach und Donau/Isar gab es keine Hinspiele. Die Begegnungen in der Übersicht.