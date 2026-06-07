RL zur KL: U‘menzing & Geisenfeld steigen auf - Engelsberg siegt in VL

Will die Klasse halten: Der TuS Engelsberg. – Foto: Buchholz

Am heutigen Sonntag entscheidet sich, wer in der kommenden Saison in der Kreisliga spielt. Im Kreis München finden heute die Rückspiele statt, in den Kreisen Inn/Salzach und Donau/Isar gab es keine Hinspiele. Die Begegnungen in der Übersicht.