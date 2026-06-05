RL zur KL: Otterfing steigt auf – Murnau II schafft Klassenerhalt

Zwar entschied der Kreisligist das Rückspiel am Ende mit 1:0 für sich, muss damit aber dennoch den Abstieg hinnehmen. Matthias Lory traf im ersten Durchgang traumhaft und artistisch zur Führung, am Ende war das Tor jedoch zu wenig.

Otterfing konnte den Vorsprung relativ entspannt über die Zeit retten und hatte nach der Pause sogar die aussichtsreicheren Chancen auf den Ausgleich. Yannick Müller beispielsweise traf nur die Latte. Auf der Gegenseite warf das Auswärtsteam alles nach vorne, wurde aber nicht zwingend. Somit geriet der Otterfinger Aufstieg nicht mehr in Gefahr.

TSV Otterfing – TSV Burggen/Bernbeuren 0:1

TSV Otterfing: Florian Stutz, Yannick Müller, Aron Mättig, Tristan Waschke, Simon Eder, Andreas Eder (87. Antonio Mann), Kilian Eder (46. Johannes Brötling), Magnus Eder, Florian Pertold (59. Julian Schliersmair), Florian Bacher (67. Christian Blaschke), Antonio Mann (46. Thomas Meier)

TSV Burggen/Bernbeuren: Wolfgang Meyer, Martin Schmölz, Robert Harsch, Simon Hofmann, Christian Grotz, Daniel Glatzel (88. Manuel Jäger), Stefan Kelz, Matthias Lory (44. Luis Kögel), Marius Birk, Johannes Birk (68. Hannes Höfler), Anton Hofmann (29. Manuel Jäger) (87. Anton Hofmann)

Tore: 0:1 Matthias Lory (31.)