RL zur KL: Otterfing steigt auf – Murnau II schafft Klassenerhalt

Der TSV Otterfing bringt seinen Vorsprung aus dem Hinspiel ins Ziel und bejubelt den Aufstieg, auch die Reserve des TSV Murnau lässt im Rückspiel nichts mehr anbrennen. Der TSV Babensham triumphiert nach einer dramatischen Schlussphase in Emmering und der SV Haiming sichert sich den Aufstieg im Elfmeterschießen. Die Relegation zur Kreisliga in der Übersicht.
Der TSV Otterfing ist zurück in der Kreisliga! Der Kreisklassen-Zweite der regulären Saison hat das Duell mit dem TSV Burggen/Bernbeuren über zwei Spiele hinweg schlussendlich mit 3:1 im Gesamt-Score für sich entschieden. Nach dem 3:0 im Hinspiel war bereits vor der Partie klar, dass die Gäste ein Wunder für den Klassenerhalt benötigen würden.
Zwar entschied der Kreisligist das Rückspiel am Ende mit 1:0 für sich, muss damit aber dennoch den Abstieg hinnehmen. Matthias Lory traf im ersten Durchgang traumhaft und artistisch zur Führung, am Ende war das Tor jedoch zu wenig.
Otterfing konnte den Vorsprung relativ entspannt über die Zeit retten und hatte nach der Pause sogar die aussichtsreicheren Chancen auf den Ausgleich. Yannick Müller beispielsweise traf nur die Latte. Auf der Gegenseite warf das Auswärtsteam alles nach vorne, wurde aber nicht zwingend. Somit geriet der Otterfinger Aufstieg nicht mehr in Gefahr.
TSV Otterfing – TSV Burggen/Bernbeuren 0:1
TSV Otterfing: Florian Stutz, Yannick Müller, Aron Mättig, Tristan Waschke, Simon Eder, Andreas Eder (87. Antonio Mann), Kilian Eder (46. Johannes Brötling), Magnus Eder, Florian Pertold (59. Julian Schliersmair), Florian Bacher (67. Christian Blaschke), Antonio Mann (46. Thomas Meier)
TSV Burggen/Bernbeuren: Wolfgang Meyer, Martin Schmölz, Robert Harsch, Simon Hofmann, Christian Grotz, Daniel Glatzel (88. Manuel Jäger), Stefan Kelz, Matthias Lory (44. Luis Kögel), Marius Birk, Johannes Birk (68. Hannes Höfler), Anton Hofmann (29. Manuel Jäger) (87. Anton Hofmann)
Tore: 0:1 Matthias Lory (31.)
Der SV Haiming setzt sich im Elfmeterschießen gegen die DJK Weildorf durch und schafft den Sprung in die Kreisliga. In einer ausgeglichenen Partie fiel das erste Tor erst in der 70. Minute. Lukas Windsperger brachte den Kreisklassisten in Führung. Weildorf gab sich jedoch noch nicht geschlagen und kam kurz vor Schluss durch Lukas Spiegelsberger zum Ausgleich (86.). Nach 90 Minuten stand es somit 1:1, es ging in die Verlängerung.
Auch in der Verlängerung konnte sich jedoch keine Mannschaft einen entscheidenen Vorteil verschaffen, somit musste das Elfmeterschießen für eine Entscheidung sorgen. Vom Punkt bewiesen dann die Spieler des SV Haiming die besseren Nerven und konnten den Aufstieg damit perfekt machen.
DJK Weildorf – SV Haiming 3:4 n.E.
DJK Weildorf: Bernhard Hell, Florian Kern-Wallner, Samuel Helminger, Wolfgang Berger, Florian Berger, Lucas Spiegelsberger, Jakob Helminger, Peter Koch, Maximilian Eisl, David Reinhardt, Leon Lobensommer
SV Haiming: Lukas Karpfhammer, Julian Brandl, Maximilian Barth, Christoph Busch, Christoph Rauschecker, Hubert Grünwald, Christoph Unterstöger, Harald Bonimeier, Max Schmidhuber, Lukas Windsperger
Tore: 0:1 Lukas Windsperger (72.), 1:1 Lucas Spiegelsberger (86.), 1:2 Lukas Windsperger (121. i.E.), 1:3 Hannes Sommer (121. i.E.), 1:4 Harald Bonimeier (121. i.E.), 2:4 Wolfgang Berger (121. i.E.), 3:4 Tobias Prantler (121. i.E.)
Gelb-Rot: Florian Berger (105./DJK Weildorf/)
Der TSV Babensham dreht in einer dramatischen Schlussphase das Spiel gegen den TSV Emmering und steigt in die Kreisliga auf. Nach einem torlosen ersten Durchgang nahm die Partie in der zweiten Hälfte richtig an Fahrt auf. Peter Mayr brachte Emmering zunächst in Führung (49.), kurz darauf konnte Tobias Aimer jedoch ausgleichen (53.). Durch einen Treffer von Michael Niedermaier in der 59. Minute ging Emmering erneut in Front, diese Führung hatte bis in die Schlussphase Bestand.
In dieser sah Marcus Schütze zunächst die gelb-rote Karte (85.), nur wenige Minuten später schaffte Tim Huber den Ausgleich für den Kreisklassisten. Doch damit nicht genug. In der Nachspielzeit gelang Babensham durch ein Eigentor sogar noch der Siegtreffer. Das 3:2 war gleichzeitig auch der Endstand. Damit steigt der TSV Emmering nach acht Jahren in die Kreisklasse ab, der TSV Babensham ist währenddessen erstmals seit 20 Jahren zurück in der Kreisliga.
TSV Emmering – TSV Babensham 2:3
TSV Emmering: Andreas Kleingütl, Josef Niedermaier (46. Thomas Leykam), Georg Hanslmayer, Peter Mayr (54. Michael Maier), Marinus Riedl, Alexander Robeis (84. Benno Stadler), Simon Wimmer, Marcus Schütze, Florian Oeckl (84. Tobias Höge), Michael Niedermaier, Stefan Kuklok (62. Christof Kirchlechner)
TSV Babensham: Emanuel Stadler, Eduard Koenig, Tobias Aimer, Andreas Huber (70. Tim Huber), Jakob Obermayer (70. Michael Schwarz), Andreas Frank, Josef Frank, Patrick Schmid, Thomas Hof, Lukas Schwarz (15. Markus Hartl), Sebastian Freiberger
Tore: 1:0 Peter Mayr (49.), 1:1 Tobias Aimer (53.), 2:1 Michael Niedermaier (59.), 2:2 Tim Huber (88.), 2:3 Michael Maier (90. Eigentor)
Gelb-Rot: Marcus Schütze (85./TSV Emmering/)