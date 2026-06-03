Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ticker
Du wirst automatisch weitergeleitet...
RL zur KL München LIVE: SV Niederroth mit Blitzstart gegen Moosach
Relegationshinspiele zur Kreisliga
von Paul Ruser · Heute, 19:10 Uhr · 0 Leser
Will in die Kreisliga aufsteigen: Der SV Niederroth. – Foto: SV Niederroth
Am heutigen Mittwochabend steigen zwei Relegationshinspiele für die kommende Kreisliga-Saison. Die Kreisklassisten SV Gartenstadt Trudering und SV Niederroth empfangen die jeweiligen aktuellen Kreisligisten FC Rot-Weiß Oberföhring bzw. TSV Moosach-Hartmannshofen.