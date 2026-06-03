 2026-06-03T09:07:03.210Z

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RL zur KL München LIVE: SV Niederroth mit Blitzstart gegen Moosach

Relegationshinspiele zur Kreisliga

von Paul Ruser · Heute, 19:10 Uhr · 0 Leser
Will in die Kreisliga aufsteigen: Der SV Niederroth.
Will in die Kreisliga aufsteigen: Der SV Niederroth. – Foto: SV Niederroth

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Relegation zur Kreis
Oberföhring
Niederroth
TSV Moosach
G. Trudering

Am heutigen Mittwochabend steigen zwei Relegationshinspiele für die kommende Kreisliga-Saison. Die Kreisklassisten SV Gartenstadt Trudering und SV Niederroth empfangen die jeweiligen aktuellen Kreisligisten FC Rot-Weiß Oberföhring bzw. TSV Moosach-Hartmannshofen.

Heute, 18:45 Uhr
SV Gartenstadt Trudering
SV Gartenstadt TruderingG. Trudering
FC Rot-Weiss Oberföhring
FC Rot-Weiss OberföhringOberföhring
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Heute, 19:00 Uhr
SV Niederroth
SV NiederrothNiederroth
TSV Moosach-Hartmannshofen
TSV Moosach-HartmannshofenTSV Moosach
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