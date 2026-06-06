 2026-06-03T09:07:03.210Z

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RL zur KL LIVE: VL bei Oberföhring vs Trudering - Wilderroth dominiert

Relegation zur Kreisliga

von Paul Ruser · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
Will in der Kreisliga bleiben: Der TSV Steinhöring.
Will in der Kreisliga bleiben: Der TSV Steinhöring. – Foto: Schmöller

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Relegation zur Kreis
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Oberföhring

Am heutigen Samstag entscheidet sich, wer in der kommenden Saison in der Kreisliga antritt. Im Kreis Donau/Isar gab es kein Hinspiel. Die Spiele in der Übersicht.

Kreis München

Heute, 15:00 Uhr
FC Rot-Weiss Oberföhring
FC Rot-Weiss OberföhringOberföhring
SV Gartenstadt Trudering
SV Gartenstadt TruderingG. Trudering
2
n.V.
4
Abpfiff

Mi., 03.06.2026, 18:45 Uhr
SV Gartenstadt Trudering
SV Gartenstadt TruderingG. Trudering
FC Rot-Weiss Oberföhring
FC Rot-Weiss OberföhringOberföhring
2
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Steinhöring
TSV Steinhöring Steinhöring
TSV Grafing
TSV GrafingTSV Grafing
3
0
Abpfiff

Di., 02.06.2026, 18:30 Uhr
TSV Grafing
TSV GrafingTSV Grafing
TSV Steinhöring
TSV Steinhöring Steinhöring
0
1
Abpfiff

Kreis Donau/Isar

Heute, 15:00 Uhr
SV Eintracht 60 Berglern
SV Eintracht 60 BerglernSV Berglern
BSG Taufkirchen
BSG TaufkirchenTaufkirchen
2
3
Abpfiff

Heute, 17:00 Uhr
FC Mindelstetten
FC MindelstettenMindelstette
SV Lippertshofen
SV LippertshofenLippertshofe
0
0

Kreis Zugspitze

Heute, 16:00 Uhr
SpVgg Wildenroth
SpVgg WildenrothWildenroth
SC Maisach
SC MaisachSC Maisach
7
1
Abpfiff

Mi., 03.06.2026, 18:30 Uhr
SC Maisach
SC MaisachSC Maisach
SpVgg Wildenroth
SpVgg WildenrothWildenroth
0
1

Heute, 15:00 Uhr
SV Reichertsheim
SV ReichertsheimReichertshei
SC Anger
SC AngerSC Anger
1
2
Abpfiff

Mi., 03.06.2026, 19:30 Uhr
SC Anger
SC AngerSC Anger
SV Reichertsheim
SV ReichertsheimReichertshei
0
n.E.
2
Abpfiff