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RL zur KL LIVE: Taufkirchen und Gartenstadt Trudering auf Kurs
Relegation zur Kreisliga
von Paul Ruser · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser
Will in der Kreisliga bleiben: Der TSV Steinhöring. – Foto: Schmöller