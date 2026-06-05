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RL zur KL LIVE: Otterfing steigt auf – Murnau II schafft Klassenerhalt
Relegation zur Kreisliga
von Ferdinand Gehlen · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
Der TSV Murnau II gewinnt auch das Rückspiel gegen die SG ASV Antdorf/Iffeldorf klar und kann den Klassenerhalt in der Kreisliga feiern. – Foto: Markus Nebl
In der Relegation zur Kreisliga Zugspitze und Inn/Salzach fallen heute die ersten Entscheidungen. Die SG ASV Antdorf/Iffeldorf will gegen den TSV Murnau II das Wunder schaffen, der TSV Emmering empfängt den TSV Babensham und der SV Haiming muss in Weildorf ran. Die Relegation zur Kreisliga im Liveticker.
Der TSV Otterfing ist zurück in der Kreisliga! Der Kreisklassen-Zweite der regulären Saison hat das Duell mit dem TSV Burggen/Bernbeuren über zwei Spiele hinweg schlussendlich mit 3:1 im Gesamt-Score für sich entschieden. Nach dem 3:0 im Hinspiel war bereits vor der Partie klar, dass die Gäste ein Wunder für den Klassenerhalt benötigen würden.
Zwar entschied der Kreisligist das Rückspiel am Ende mit 1:0 für sich, muss damit aber dennoch den Abstieg hinnehmen. Matthias Lory traf im ersten Durchgang traumhaft und artistisch zur Führung, am Ende war das Tor jedoch zu wenig.
Otterfing konnte den Vorsprung relativ entspannt über die Zeit retten und hatte nach der Pause sogar die aussichtsreicheren Chancen auf den Ausgleich. Yannick Müller beispielsweise traf nur die Latte. Auf der Gegenseite warf das Auswärtsteam alles nach vorne, wurde aber nicht zwingend. Somit geriet der Otterfinger Aufstieg nicht mehr in Gefahr.
Die Reserve des TSV Murnau gewinnt auch das zweite Aufeinandertreffen mit der SG ASV Antdorf/Iffeldorf souverän und macht den Klassenerhalt in der Landesliga klar. Bereits in der zehnten Minute versetzte Josef Bierling den Comeback-Hoffnungen der Gastgeber mit dem 1:0 für den TSV einen kräftigen Dämpfer. Spätestens nach dem 2:0 durch Murat Höbekkaya in der 19. Minute war dann alles entschieden. Nach einer knappen halben Stunde vollendete Max Jahn mit dem 3:0 dann die furiose Murnauer Anfangsphase.
In der zweiten Hälfte ließen die Gäste nichts mehr anbrennen. Mit einem deutlichen 8:1 nach Hin- und Rückspieln sichert sich Murnau den Ligaverbleib, Antdorf/Iffeldorf scheitert währenddessen wie schon im vergangenen Jahr in der Relegation.