RL zur KL LIVE: Otterfing steigt auf – Murnau II schafft Klassenerhalt

Zwar entschied der Kreisligist das Rückspiel am Ende mit 1:0 für sich, muss damit aber dennoch den Abstieg hinnehmen. Matthias Lory traf im ersten Durchgang traumhaft und artistisch zur Führung, am Ende war das Tor jedoch zu wenig.

Otterfing konnte den Vorsprung relativ entspannt über die Zeit retten und hatte nach der Pause sogar die aussichtsreicheren Chancen auf den Ausgleich. Yannick Müller beispielsweise traf nur die Latte. Auf der Gegenseite warf das Auswärtsteam alles nach vorne, wurde aber nicht zwingend. Somit geriet der Otterfinger Aufstieg nicht mehr in Gefahr.