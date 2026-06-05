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RL zur KL LIVE: Murnau auf dem Weg zum nächsten Kantersieg
Relegation zur Kreisliga
von Ferdinand Gehlen · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
Nach einem deutlichen Sieg vor heimischem Publikum hat der TSV Murnau II beste Chancen, im Rückspiel den Klassenerhalt perfekt zu machen. – Foto: Markus Nebl
In der Relegation zur Kreisliga Zugspitze und Inn/Salzach fallen heute die ersten Entscheidungen. Die SG ASV Antdorf/Iffeldorf will gegen den TSV Murnau II das Wunder schaffen, der TSV Emmering empfängt den TSV Babensham und der SV Haiming muss in Weildorf ran. Die Relegation zur Kreisliga im Liveticker.