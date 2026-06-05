 2026-06-03T09:07:03.210Z

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RL zur KL LIVE: Entscheidungsspiele in Zugspitze und Inn/Salzach

Relegation zur Kreisliga

von Ferdinand Gehlen · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
Nach einem deutlichen Sieg vor heimischem Publikum hat der TSV Murnau II beste Chancen, im Rückspiel den Klassenerhalt perfekt zu machen.
Nach einem deutlichen Sieg vor heimischem Publikum hat der TSV Murnau II beste Chancen, im Rückspiel den Klassenerhalt perfekt zu machen. – Foto: Markus Nebl

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Relegation zur Kreis
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Otterfing
TSV Murnau II
SG ASV Antdorf

In der Relegation zur Kreisliga Zugspitze und Inn/Salzach fallen heute die ersten Entscheidungen. Die SG ASV Antdorf/Iffeldorf will gegen den TSV Murnau II das Wunder schaffen, der TSV Emmering empfängt den TSV Babensham und der SV Haiming muss in Weildorf ran. Die Relegation zur Kreisliga im Liveticker.

Kreis Zugspitze:

Heute, 18:30 Uhr
SG ASV Antdorf / Iffeldorf
SG ASV Antdorf / IffeldorfSG ASV Antdorf
TSV Murnau
TSV MurnauTSV Murnau II
18:30