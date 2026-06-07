 2026-06-03T09:07:03.210Z

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RL zur KL LIVE: Engelsberg, Moosach und Moosinning II vorn

Relegation zur Kreisliga

von Paul Ruser · Heute, 15:15 Uhr · 0 Leser
Will die Klasse halten: Der TuS Engelsberg.
Will die Klasse halten: Der TuS Engelsberg. – Foto: Buchholz

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Relegation zur Kreis
Relegation zur Kreis
Relegation zur Kreis
MUC-Solln
Thalkirchen

Am heutigen Sonntag entscheidet sich, wer in der kommenden Saison in der Kreisliga spielt. Im Kreis München finden heute die Rückspiele statt, in den Kreisen Inn/Salzach und Donau/Isar gab es keine Hinspiele. Die Begegnungen in der Übersicht.

Kreis Inn/Salzach

Heute, 14:00 Uhr
TuS Engelsberg
TuS EngelsbergEngelsberg
SV Nußdorf/Inn
SV Nußdorf/InnSV Nußdorf
1
1

Kreis München

Heute, 15:00 Uhr
TSV Moosach-Hartmannshofen
TSV Moosach-HartmannshofenTSV Moosach
SV Niederroth
SV NiederrothNiederroth
2
1

Mi., 03.06.2026, 19:00 Uhr
SV Niederroth
SV NiederrothNiederroth
TSV Moosach-Hartmannshofen
TSV Moosach-HartmannshofenTSV Moosach
3
5

Heute, 15:00 Uhr
SpVgg Feldmoching
SpVgg FeldmochingFeldmoching
SV Riedmoos
SV RiedmoosRiedmoos
0
0

Di., 02.06.2026, 20:00 Uhr
SV Riedmoos
SV RiedmoosRiedmoos
SpVgg Feldmoching
SpVgg FeldmochingFeldmoching
0
3
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
FC Alte Haide - DSC München
FC Alte Haide - DSC MünchenAlte Haide
SV Untermenzing (U23)
SV Untermenzing (U23)SV Untermenzing (U23) II
0
0

Di., 02.06.2026, 18:45 Uhr
SV Untermenzing (U23)
SV Untermenzing (U23)SV Untermenzing (U23) II
FC Alte Haide - DSC München
FC Alte Haide - DSC MünchenAlte Haide
3
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV München-Solln
TSV München-SollnMUC-Solln
SpVgg Thalkirchen
SpVgg ThalkirchenThalkirchen
Abgesagt

Di., 02.06.2026, 19:00 Uhr
SpVgg Thalkirchen
SpVgg ThalkirchenThalkirchen
TSV München-Solln
TSV München-SollnMUC-Solln
Abgesagt

Kreis Donau/Isar