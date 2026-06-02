 2026-06-02T03:22:52.672Z

Ticker

RL zur KL LIVE: 3 Spiele im Kreis München, 2 im Kreis Zugspitze

Relegationshinspiele zur Kreisliga

von Paul Ruser · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Reist zum SV Riedmoos: Die SpVgg Feldmoching.
Reist zum SV Riedmoos: Die SpVgg Feldmoching. – Foto: Sven Leifer, Jenni Maul

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Relegation zur Kreis
Relegation zur Kreis
MUC-Solln
Thalkirchen
Alte Haide

Am heutigen Dienstag finden die Relegationshinspiele zur kommenden Kreisliga-Saison statt. Wir berichten im LIVE-Ticker.

Kreis München

Heute, 18:30 Uhr
TSV Grafing
TSV GrafingTSV Grafing
TSV Steinhöring
TSV Steinhöring Steinhöring
0
1

Heute, 18:45 Uhr
SV Untermenzing (U23)
SV Untermenzing (U23)SV Untermenzing (U23) II
FC Alte Haide - DSC München
FC Alte Haide - DSC MünchenAlte Haide
18:45live

Heute, 20:00 Uhr
SV Riedmoos
SV RiedmoosRiedmoos
SpVgg Feldmoching
SpVgg FeldmochingFeldmoching
20:00live

Heute, 19:00 Uhr
SpVgg Thalkirchen
SpVgg ThalkirchenThalkirchen
TSV München-Solln
TSV München-SollnMUC-Solln
19:00

Die Partie zwischen Thalkirchen und Solln wurde aufgrund eines laufenden Sportgerichtsverfahrens abgesagt.

Kreis Zugspitze

Heute, 19:00 Uhr
TSV Burggen/Bernbeuren
TSV Burggen/BernbeurenTSV Burggen/Bernbeuren
TSV Otterfing
TSV OtterfingOtterfing
19:00

Heute, 19:30 Uhr
TSV Murnau
TSV MurnauTSV Murnau II
SG ASV Antdorf / Iffeldorf
SG ASV Antdorf / IffeldorfSG ASV Antdorf
19:30