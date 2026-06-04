RL zur KK Zugspitze: Olching II, Steingaden und Althegnenberg träumen

Der FC Rottach-Egern gewann das Relegationshinspiel gegen den TSV Hartpenning mit 1:0. – Foto: Michael Zieringer, Pressefoto-

Am heutigen Donnerstag fanden die Relegationshinspiele für die kommende Kreisklassen-Saison statt. Die Spiele in der Übersicht.

Der A-Klassist SC Olching II konnte das Relegationsspiel beim Kreisklassisten Gautinger SC mit 1:0 für sich entscheiden. Maximilian Sporbert erzielte den goldenen Treffer der Partie bereits in der achten Spielminute. Das Rückspiel in Olching findet am Sonntag um 14 Uhr statt.

Gautinger SC – SC Olching II 0:1

Gautinger SC: Florian Frey, Julian Feser, Niko Dreyer, Simon Roos, Luke Müller, Maximilian Aichberger (64. Kubilay Uysal), Sebastian Dietzel, Emre Uysal (37. Philipp Gaul) (76. Florian Fichtel), Maximilian Gaul (80. Lukas Aufhauser), Sebastian Lebek (65. Lasse Meyer), Timo Leigh - Trainer: Ricardo Metzlaff

SC Olching II: Fabian Dechent, Ludwig Gruber, Tobias Kratschmann, Paul Rietschel, Elias Scheichlarabadi, Maximilian Sporbert (15. Marco Kossi) (85. Luca Maier), Valentin Rusch (77. Fabian Mayer), Leopold von Trebra, Gerald Schöffberger (72. Louis Reiter), Constantin von Borries (80. Lysander Holz), Maximilian Schwahn - Trainer: Alexander Strahberger

Tore: 0:1 Maximilian Sporbert (8.)

Gelb-Rot: Ludwig Gruber (90./SC Olching II/)

Auch der A-Klassist TSV Steingaden konnte im Hinspiel siegen. Bei der SG Apfeldorf/Kinsau ebnete Roman Resch in der 14. Minute den Weg in Richtung Auswärtssieg. Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Tobias Hindelang (50.), Daniel Vögl konnte in der 78. Minute für die Hausherren verkürzen. Das Rückspiel in Steingaden steigt am Sonntag um 14 Uhr. SG Apfeldorf/Kinsau – TSV Steingaden 1:2

SG Apfeldorf/Kinsau: Simon Hartmann, Lorenz Linder (64. Maximilian Zimmermann), Roman Frühholz, Nick Rohe, Maximilian Zimmermann (32. Andreas Forschner) (56. Philipp Erhard), Steven Filser (56. Daniel Vögl), Valentin Erhard (90. Steven Filser), Roman Schilcher, Luca Friedel, Andreas Köppl, Raphael Worch - Trainer: Marcus Widmann

TSV Steingaden: Georg Weber, Sebastian Schleich, Christian Gerold, Johannes Rambach (40. Niklas Fischer), Tobias Hindelang (76. Benedikt Sieber), Elias Bauer (58. Andreas Neumeier), Sebastian Dürr, Niklas Doser, Magnus Kempter, Roman Resch, Maximilian Alletsee - Trainer: Andreas Menhart

Tore: 0:1 Roman Resch (14.), 0:2 Tobias Hindelang (50.), 1:2 Daniel Vögl (78.)

Rot: Philipp Erhard (83./SG Apfeldorf/Kinsau/)

Der FC Rottach-Egern konnte das Hinspiel gegen den TSV Hartpenning mit 1:0 gewinnen. Lange sah es nach einer torlosen Nullnummer aus, ehe Samet Yilmazer den Kreisklassisten erlösen konnte (82.). Das Rückspiel in Hartpenning findet am Sonntag um 15 Uhr statt. FC Rottach-Egern – TSV Hartpenning 1:0

FC Rottach-Egern: Kilian Zimmer, Ferhat Yilmazer, Marinus Trettenhann, Kilian Haimerl, Julian Wiefarn, Gabriel Kiekenbeck, Samet Yilmazer (90. Lukas Pätzold), Fethullah Sourtsoglou, Lennart Meyer, Tobias Schlichtner (27. Matthias Gritsch), Markus Stöckl (45. Franz Pietzko) - Trainer: Veit Habersetzer

TSV Hartpenning: Seppi Vogl, Adrian Bacher (86. Andreas Grasmueller), Stefan Weindl, Mathias Traxl (69. Benedikt Segieth), Stefan Ott, Lukas Noderer, Michael Weindl, Florian Müller (86. Raphael Ruffing), Johannes Noderer, Johannes Sanftl, Maximilian Burggraf (60. Laurenz Haltmaier) - Spielertrainer: Florian Voit

Tore: 1:0 Samet Yilmazer (82.)

Die SG Hungerbach bezwang den FC Mittenwald mit 2:0. Wie in Rottach-Egern dauerte es bis tief in den zweiten Durchgang, ehe beim Kreisklassisten der Knoten platzte: Matheo Vescoli brachte die Führung in der 75. Minute herbei, Michael Fülla erhöhte sieben Minuten später. Das Rückspiel in Mittenwald steigt am Sonntag um 15 Uhr. SG Hungerbach – FC Mittenwald 2:0

SG Hungerbach: Sebastian Attenberger, Michael Listle, Alexander Wurst, Michael Fülla, Korbinian Sachse, Lukas Streicher, Jonas Listle, Andreas Schimpl, Dennis Hartmann, Max Habermann, Tobias Schüller - Trainer: Gerhard Bertl

FC Mittenwald: Tobias Nowak, Maximilian Tauwald, Damir Jakirlic, Josef Gerstmeier, Maximilian Weidmann, Florian Rönitz, Fabian Rotter, Chris Faust, Tim Hocker, Alexander Kidane, Stefan Breundl - Spielertrainer: Maximilian Tauwald

Tore: 1:0 Matheo Vescoli (75.), 2:0 Michael Fülla (82.)