 2026-06-03T09:07:03.210Z

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RL zur KK Zugspitze LIVE: Underdogs Olching II & Steingaden legen vor

Relegationshinspiele zur Kreisklasse

von Paul Ruser · Heute, 14:15 Uhr · 0 Leser
Spielt der FC Rottach-Egern auch kommende Saison in der Kreisklasse?
Spielt der FC Rottach-Egern auch kommende Saison in der Kreisklasse? – Foto: Michael Zieringer, Pressefoto-

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Relegation zur Kreis
SG Hungerbach
Germering
Gautinger SC
RottachEgern

Am heutigen Donnerstag steigen die Relegationshinspiele für die kommende Kreisklassen-Saison. Es duellieren sich jeweils ein A-Klassist und ein Kreisklassist. Die Spiele in der Übersicht.

Heute, 14:00 Uhr
Gautinger SC
Gautinger SCGautinger SC
SC Olching
SC OlchingSC Olching II
0
1

Heute, 14:00 Uhr
SG Apfeldorf/Kinsau
SG Apfeldorf/KinsauSG Apfeldorf/Kinsau
TSV Steingaden
TSV SteingadenSteingaden
0
2

Heute, 15:00 Uhr
FC Rottach-Egern
FC Rottach-EgernRottachEgern
TSV Hartpenning
TSV HartpenningHartpenning
0
0

Heute, 15:00 Uhr
SG Hungerbach
SG HungerbachSG Hungerbach
FC Mittenwald
FC MittenwaldFC Mittenwal
0
0

Heute, 17:00 Uhr
SV Germering
SV GermeringGermering
SV Althegnenberg
SV AlthegnenbergAlthegnenbrg
17:00