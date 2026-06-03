RL zur KK Zugspitze LIVE: SVH in Benediktbeuern, Penzing in Lechsee Hinspiele der Relegation zur Kreisklasse Zugspitze von Ferdinand Gehlen · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

Mit einem Sieg am letzten Spieltag gegen die SG Eberfing/Söchering (weiß) sicherte sich der SV Haunshofen (grün) die Chance in der Relegation. – Foto: Andreas Mayr

Die Vizemeister der A-Klasse treffen auf die elft- und zwölftplatzierten der Kreisklassen. Der Sieger nach Hin- und Rückspiel darf nächste Saison in der Kreisklasse ran. Heute empfängt die DJK Darching die SG Baiernrain L/Dietramszell, der TSV Benediktbeuern fordert den SV Haunshofen und der FC Penzing gastiert bei der SG Lechsee.

Heute, 18:30 Uhr SG Lechsee SG Lechsee FC Penzing FC Penzing 18:30 PUSH