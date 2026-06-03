 2026-06-03T09:07:03.210Z

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RL zur KK Zugspitze LIVE: SVH in Benediktbeuern, Penzing in Lechsee

Hinspiele der Relegation zur Kreisklasse Zugspitze

von Ferdinand Gehlen · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser
Mit einem Sieg am letzten Spieltag gegen die SG Eberfing/Söchering (weiß) sicherte sich der SV Haunshofen (grün) die Chance in der Relegation.
Mit einem Sieg am letzten Spieltag gegen die SG Eberfing/Söchering (weiß) sicherte sich der SV Haunshofen (grün) die Chance in der Relegation. – Foto: Andreas Mayr

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Relegation zur Kreis
Darching
SG Baiernrain L
TSV Benediktbeuern
SV Haunshofen

Die Vizemeister der A-Klasse treffen auf die elft- und zwölftplatzierten der Kreisklassen. Der Sieger nach Hin- und Rückspiel darf nächste Saison in der Kreisklasse ran. Heute empfängt die DJK Darching die SG Baiernrain L/Dietramszell, der TSV Benediktbeuern fordert den SV Haunshofen und der FC Penzing gastiert bei der SG Lechsee.

Heute, 18:30 Uhr
SG Lechsee
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FC Penzing
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18:30

Heute, 18:30 Uhr
DJK Darching
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SG Baiernrain L / Dietramszell
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Heute, 18:30 Uhr
TSV Benediktbeuern
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SV Haunshofen
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