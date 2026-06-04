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RL zur KK Zugspitze LIVE: Keine Tore in Rottach-Egern und Hungerbach
Relegationshinspiele zur Kreisklasse
von Paul Ruser · Heute, 15:55 Uhr · 0 Leser
Spielt der FC Rottach-Egern auch kommende Saison in der Kreisklasse? – Foto: Michael Zieringer, Pressefoto-