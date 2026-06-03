RL zur KK Zugspitze: DJK gewinnt, bitterer Abend für Haunshofen

Die Vizemeister der A-Klasse treffen auf die elft- und zwölftplatzierten der Kreisklassen. Die DJK Darching schlägt die SG Baiernrain/Dietramszell, Haunshofen unterliegt dem TSV Benediktbeuern und die SG Lechsee und der FC Penzing trennen sich unentschieden. Die Relegation zur Kreisklasse Zugspitze in der Übersicht.
Das Hinspiel zwischen der SG Lechsee und dem FC Penzing endet mit einem Remis. In der 18. Minute brachte Thomas Hasche die Gäste zunächst in Führung, kurz darauf antwortete Daniel Haeringer jedoch mit dem 1:1 (26.). Durch einen Treffer in der 44. Minute sorgte Moritz Schulz trotzdem für eine knappe Penzinger Pausenführung.
Der Vorsprung hatte bis kurz vor Ende der Partie Bestand. In der Nachspielzeit war allerdings Andreas Osterried zur Stelle und traf zum 2:2. Im Rückspiel ist also noch alles offen.
SG Lechsee – FC Penzing 2:2
SG Lechsee: Simon Natzeder, Christian Lory, Michael Fischer, Matthias Moser, Andreas Osterried, Adrian Natzeder, Daniel Haeringer, Lukas Fischer, Raphael Rettinger (66. Dominik Baur)
FC Penzing: Luca Legrand, Manuel Mayr, Moritz Schulz, Bernhard Leitner, Florian Mailänder (82. Simon Kohlhund), Simon Schneider, Michael Hasche, Hannes Schneider (88. Christian Reiss), Thomas Hasche, Marco Metzger (88. Simon Auer), Lars Frohne
Tore: 0:1 Thomas Hasche (18.), 1:1 Daniel Haeringer (26.), 1:2 Moritz Schulz (44.), 2:2 Andreas Osterried (90.+4)
Die DJK Darching setzt sich im ersten Aufeinandertreffen gegen die SG Baiernrain/Dietramszell durch. Jakob Brunner brachte die Gastgeber in der 17. Minute auf die Siegerstraße, in der 29. Minute stellte Josef Huber auf 2:0. In der Folge ließ Darching dann nichts mehr anbrennen und brachte die Führung über die Zeit. Damit hat die DJK den ersten großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht.
DJK Darching – SG Baiernrain L / Dietramszell 2:0
DJK Darching: Marinus Wiesgigl, Vitus Jaschke, Sebastian Trömer, Maximilian Saft, Peter Meier, Marinus Epp, Josef Huber, Jakob Brunner, Dario Juric, Hans Schlagbauer, Alexander Adelsberger
SG Baiernrain L / Dietramszell: Sebastian Sedlmayr, Michael Müller, Konstantin Krüger, Benedikt Eichner, Maximilian Pertold, Benedikt Schwaiger, Andreas Gschwendtner, Florian Schlickenrieder, Benjamin Fister, Josef Streicher, Peter Kanzler
Tore: 1:0 Jakob Brunner (17.), 2:0 Josef Huber (29.)
Der SV Haunshofen verliert mit 3:1 gegen den TSV Benediktbeuern. Unglücksrabe der Partie war dabei Peter Mayerhofer, der die Gäste gleich zweimal durch ein Eigentor ins Hintertreffen brachte (51. und 69.). Den einzigen Haunshoffener Treffer ins richtige Tor erzielte Christian Schuster in der 63. Minute zum zwischenzeitlichen 1:1. Für den 3:1-Endstand sorgte Jakob Heiss in der 71. Mintute, Benediktbeuern hat damit eine sehr gute Ausgangslage geschaffen, um den Klassenerhalt im Rückspiel einzutüten.
TSV Benediktbeuern – SV Haunshofen 3:1
TSV Benediktbeuern: Benedikt Hartmann, Andreas Poschenrieder, Anton Öttl (70. Florian Kiefersauer), Thomas Pölt, Stefan Pölt, Karim Teufel, Lion Willert (69. Lukas Schmid), Benedikt Guggemos (69. Elias Stempfl), Johann Leis, Jakob Heiß, Jakob Bertels (70. Matthias Deiser)
SV Haunshofen: Patrick Greinwald, Maximilian Steigenberger, Andreas Ferg, Florian Adam, Leopold Neubacher, Christian Schuster, Moritz Deisenberger, Tim Freiwald, Stefan Steigenberger, Peter Mayerhofer, Josef Popp
Tore: 1:0 Peter Mayerhofer (51. Eigentor), 1:1 Christian Schuster (63.), 2:1 Peter Mayerhofer (69. Eigentor), 3:1 Jakob Heiß (71.)