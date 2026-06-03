RL zur KK Zugspitze: DJK gewinnt, bitterer Abend für Haunshofen

Mit einem Sieg am letzten Spieltag gegen die SG Eberfing/Söchering (weiß) sicherte sich der SV Haunshofen (grün) die Chance in der Relegation. – Foto: Andreas Mayr

Die Vizemeister der A-Klasse treffen auf die elft- und zwölftplatzierten der Kreisklassen. Die DJK Darching schlägt die SG Baiernrain/Dietramszell, Haunshofen unterliegt dem TSV Benediktbeuern und die SG Lechsee und der FC Penzing trennen sich unentschieden. Die Relegation zur Kreisklasse Zugspitze in der Übersicht.

Das Hinspiel zwischen der SG Lechsee und dem FC Penzing endet mit einem Remis. In der 18. Minute brachte Thomas Hasche die Gäste zunächst in Führung, kurz darauf antwortete Daniel Haeringer jedoch mit dem 1:1 (26.). Durch einen Treffer in der 44. Minute sorgte Moritz Schulz trotzdem für eine knappe Penzinger Pausenführung.

Der Vorsprung hatte bis kurz vor Ende der Partie Bestand. In der Nachspielzeit war allerdings Andreas Osterried zur Stelle und traf zum 2:2. Im Rückspiel ist also noch alles offen.