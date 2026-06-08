 2026-06-03T09:07:03.210Z

Ticker

RL zur KK: SV Haunwöhr feiert Klassenerhalt nach Elfmeterschießen

Kreisklassen-Relegation

von Paul Ruser · Heute, 21:15 Uhr · 0 Leser
Bleibt in der Kreisklasse: Der SV Ingolstadt-Haunwöhr.
Bleibt in der Kreisklasse: Der SV Ingolstadt-Haunwöhr. – Foto: Meyer

Verlinkte Inhalte

Relegation zur Kreis
Mailing Feld
SV Haunwöhr

Im Kreis Donau/Isar will der TSV Mailing-Feldkirchen in die Kreisklasse aufsteigen. Der Kontrahent SV Ingolstadt-Haunwöhr hingegen will den Gang in die A-Klasse verhindern. Wer kann die Partie für sich entscheiden? Antworten gibt es ab 18:30 Uhr bei uns im LIVE-Ticker.

Heute, 18:30 Uhr
SV Ingolstadt-Haunwöhr
SV Ingolstadt-HaunwöhrSV Haunwöhr
TSV Mailing-Feldkirchen
TSV Mailing-FeldkirchenMailing Feld
6
n.E.
5
Abpfiff