RL zur KK München: München West II und Haidhausen II steigen auf

Mit 4:0 besiegte der SV München West II den FC Bosna i Hercegovina München. Paul Birgmeier stellte die Weichen mit seinen beiden Treffern im ersten Durchgang auf Aufstieg (8. und 44.). Nach dem Seitenwechsel stellte Philipp Bergmüller auf 4:0. (55. und 79.). Der SV München West II steigt in die Kreisklasse auf, der FC Bosna i Hercegovina München steigt in die A-Klasse ab.