 2026-06-03T09:07:03.210Z

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RL zur KK München: München West II und Haidhausen II steigen auf

Relegation zur Kreisklasse

von Paul Ruser · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser
Konnte den Aufstieg feiern: Die zweite Mannschaft der SpVgg Haidhausen.
Konnte den Aufstieg feiern: Die zweite Mannschaft der SpVgg Haidhausen. – Foto: Sascha Hecken

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Relegation zur Kreis
FC Bosna
Arcadia Mess
SV Mü. West II
Haidhausen II

Der SV München West II und die SpVgg Haidhausen II spielen kommende Saison in der Kreisklasse! Die beiden A-Klassisten bezwangen den FC Bosna i Hercegovina München bzw. Arcadia Messestadt.

Heute, 19:00 Uhr
FC Bosna i Hercegovina München 1993
FC Bosna i Hercegovina München 1993FC Bosna
SV München West
SV München WestSV Mü. West II
0
4
Abpfiff

Mit 4:0 besiegte der SV München West II den FC Bosna i Hercegovina München. Paul Birgmeier stellte die Weichen mit seinen beiden Treffern im ersten Durchgang auf Aufstieg (8. und 44.). Nach dem Seitenwechsel stellte Philipp Bergmüller auf 4:0. (55. und 79.). Der SV München West II steigt in die Kreisklasse auf, der FC Bosna i Hercegovina München steigt in die A-Klasse ab.

FC Bosna i Hercegovina München 1993 – SV München West II 0:4
FC Bosna i Hercegovina München 1993: Nijaz Kebic, Esmir Ramic, Enez Mujanovic, Dino Mehic, Dejan Markovic (46. Enver Tabakovic), Osman Sinanovic, Jusuf Cehajic (46. Nijaz Bajric), Sulejman Mecavica (35. Adi Merdanovic), Elvis Baljak, Mirza Dzafic, Adel Music (26. Halid Salihovic)
SV München West II: Simon Hehnen, Danijel Ilioski (75. Levi Melita), Philipp Bergmüller, Anton Merk, Mattheo Fuhs, Tom Kirsch, Luc Schneider, Dominik Pleimes, Paul Birgmeier (82. Nick Lyrenmann), Oliver Langer (62. Pol Tunsch Martinez), Okan Ceviz (86. Luis Bura) - Trainer: Alexander Böhnisch
Tore: 0:1 Paul Birgmeier (8.), 0:2 Paul Birgmeier (44.), 0:3 Philipp Bergmüller (55.), 0:4 Philipp Bergmüller (79.)
Rot: Elvis Baljak (66./FC Bosna i Hercegovina München 1993/)

Heute, 19:30 Uhr
Arcadia Messestadt
Arcadia MessestadtArcadia Mess
SpVgg 1906 Haidhausen
SpVgg 1906 HaidhausenHaidhausen II
0
2
Abpfiff

Die zweite Mannschaft der SpVgg Haidhausen bezwang Arcadia Messestadt mit 2:0. Raphael Schamper brachte den A-Klassisten in der 58. Minute auf die Siegerstraße, Terrv Oduma machte kurz vor Schluss den Deckel drauf (84.). Die SpVgg Haidhausen II steigt in die Kreisklasse auf, Arcadia Messestadt muss in die A-Klasse runter.

Arcadia Messestadt – SpVgg 1906 Haidhausen II 0:2
Arcadia Messestadt: - Trainer: Uwe Delkof
SpVgg 1906 Haidhausen II: Leon Veliu, Maximilian Meissner, Robert Kaiser, Hendrik Wulf, Jakob Baum, Raphael Schamper, Luca Idahl, Ole Müller, Carlo Lausberg, Lukas Volkner, Bahez Hamad - Trainer: Raphael Schamper
Tore: 0:1 Raphael Schamper (58.), 0:2 Terrv Oduma (84.)