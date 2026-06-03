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RL zur KK München LIVE: München West II steigt auf- Haidhausen II vorn
Relegation zur Kreisklasse
von Paul Ruser · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser
Gelingt der Aufstieg für die zweite Mannschaft der SpVgg Haidhausen? – Foto: Sascha Hecken
Wer spielt in der kommenden Saison in der Kreisklasse? Die A-Klassisten SV München West II und SpVgg Haidhausen II wollen aufsteigen, ihnen gegenüber stehen die aktuellen Kreisklassisten FC Bosna i Hercegovina München und Arcadia Messestadt.