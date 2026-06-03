 2026-06-03T09:07:03.210Z

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RL zur KK München LIVE: München West II geht bei Bosna in Führung

Relegation zur Kreisklasse

von Paul Ruser · Heute, 19:15 Uhr · 0 Leser
Gelingt der Aufstieg für die zweite Mannschaft der SpVgg Haidhausen?
Gelingt der Aufstieg für die zweite Mannschaft der SpVgg Haidhausen? – Foto: Sascha Hecken

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Relegation zur Kreis
FC Bosna
Arcadia Mess
SV Mü. West II
Haidhausen II

Wer spielt in der kommenden Saison in der Kreisklasse? Die A-Klassisten SV München West II und SpVgg Haidhausen II wollen aufsteigen, ihnen gegenüber stehen die aktuellen Kreisklassisten FC Bosna i Hercegovina München und Arcadia Messestadt.

Heute, 19:00 Uhr
FC Bosna i Hercegovina München 1993
FC Bosna i Hercegovina München 1993FC Bosna
SV München West
SV München WestSV Mü. West II
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Heute, 19:30 Uhr
Arcadia Messestadt
Arcadia MessestadtArcadia Mess
SpVgg 1906 Haidhausen
SpVgg 1906 HaidhausenHaidhausen II
19:30live