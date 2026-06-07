RL zur KK: Mittenwald schafft Comeback – Germering siegt nach VL

Der TSV Forstenried gewinnt das Rückspiel gegen den TSV Gräfelfing II und macht damit den Klassenerhalt klar. Schon in der vierten Minute brachte Vasyl Shnaider die Gastgeber auf die Siegerstraße, Gräfelfing konnte durch einen Treffer von Kamil Temporale allerdings zunächst noch ausgleichen (12.). Im zweiten Durchgang ging Forstenried dann abermals in Front (56.) und zog durch einen Doppelschlag in der Schlussphase (81. und 86.) auf 4:1 davon. Das Tor zum 2:4 durch Yannik Chlechowitz war dann nur noch Ergebniskosmetik.

TSV Forstenried-München – TSV Gräfelfing II 4:2

TSV Forstenried-München: Egzon Gashi, Oleg Tverokhlib, Roman Sniatovskyi, Oleksandr Nedilka, Dmytro Sniatovsky, Marian Yunak, Igor Koterlyn, Ivan Horban, Serhii Kuritskyi, Arjan Foniqi, Vasyl Shnaider

TSV Gräfelfing II: Mateusz Olszewski, Jonas Schulz, Ben Belich, Christian Dötsch, Rasmus Sonst, Diego Cioffi, Jakub Dobranowski, Alexander Figura, Christian Kraus, Niklas Obkirchner, Kamil Temporale

Tore: 1:0 Vasyl Shnaider (4.), 1:1 Kamil Temporale (12.), 2:1 Dmytro Sniatovsky (56.), 3:1 Vasyl Shnaider (81.), 4:1 Aleksandre Balozian (86.), 4:2 Yannik Chlechowitz (89.)

Gelb-Rot: Jonas Schulz (90./TSV Gräfelfing II/)

Die DJK SV Edling setzt sich knapp gegen den SV Tattenhausen durch und kann sich über den Aufstieg freuen. In einer umkämpften Partie erzielte Paul Golla in der 21. Minute das goldene Tor. Tattenhausen war in der Folge um den Ausgleich bemüht, die DJK stand defensiv jedoch sicher und brachte die Führung über die Zeit. Damit kehrt Edling nach zwei Jahren in der A-Klasse in die Kreisklasse zurück.

In diesem behielten die Traunwalchener dann die besseren Nerven und trafen fünfmal, während Andreas Szanda einen Strafstoß parieren konnte. Der TSV Traunwalchen feiert damit den Aufstieg in die Kreisklasse, für den BSC Surheim geht es hingegen runter in die A-Klasse.

Der TSV Traunwalchen siegt im Elfmeterschießen gegen den BSC Surheim und steigt in die Kreisklasse auf. Der A-Klassist ging schon in der regulären Spielzeit zweimal in Führung (17. und 39.), beide Male konnte Surheim die Partie aber ausgleichen (37. und 47.). In der Verlängerund legte der TSV abermals vor. Jakob Zimmermann traf in der 100. Minute zum 3:2, der BSC Surheim kam durch ein Tor von Florian Ober aber ein drittes Mal zurück (109.). Die Entscheidung musste also im Elfmeterschießen her.

Der TSV Palling setzt sich gegen den WSC Bayerisch Gmain durch und bleibt in der Kreisklasse. Nach einem torlosen ersten Durchgang konnte Okcan Istek den Bann in der 73. Minute brechen und Palling in Führung bringen. Kurz vor Schluss sorgte Maximilian Glatzenberger mit dem 2:0 dann für die Entscheidung (88.). Palling hält damit zum zweiten Mal in Folge in der Relegation die Klasse, während der WSC den Aufstieg erneut knapp verpasst.

TSV Palling – WSC Bayerisch Gmain 2:0

TSV Palling: Tobias Bleckmann, Kevin Sternitzky, Christian Wolferstetter, Johannes Gastager, Niklas Irlacher, Lukas Hafner, Maximilian Glatzenberger, Lukas Michl, Lucas Thaler, Timo Babinger, Manuel Webeck

WSC Bayerisch Gmain: Stephan Bauregger, Marcel Krabath, Kendrick King, Maximilian Hörl, Maximilian Korbinian Schindler, Christian Huber, Benjamin Marino, Adrian Schläfke, Richard Maier, Carlos Geric, Paul Einert

Tore: 1:0 Okcan Istek (73.), 2:0 Maximilian Glatzenberger (88.)

Kreis Zugspitze:

Der FC Rottach-Egern macht gegen den TSV Hartpenning souverän den Klassenerhalt klar. Kurz vor der Pause gingen die Gäste durch ein Tor von Samet Yilmaz in Führung (42.). Auch im zweiten Durchgang ließ der Kreisklassist nichts mehr anbrennen. In der 69. Minute schnürte Yilmazer seine Doppelpack zum 2:0, in der 79. Minute stellte Kilian Haimerl dann den 3:0-Endstand aus Sicht des FC Rottach-Egern her. TSV Hartpenning – FC Rottach-Egern 0:3

TSV Hartpenning: Seppi Vogl, Adrian Bacher, Tristan Hummelsberger, Stefan Weindl, Stefan Ott, Lukas Noderer (60. Florian Voit), Achim Kreilinger, Laurenz Haltmaier, Florian Müller, Johannes Noderer, Maximilian Burggraf

FC Rottach-Egern: Kilian Zimmer, Ferhat Yilmazer, Marinus Trettenhann, Kilian Haimerl, Julian Wiefarn, Gabriel Kiekenbeck, Michael Neuhaus, Samet Yilmazer, Fethullah Sourtsoglou, Tobias Schlichtner (39. Franz Pietzko), Florian Mex

Tore: 0:1 Samet Yilmazer (42.), 0:2 Samet Yilmazer (69.), 0:3 Kilian Haimerl (79.)

Der Gautinger SC schlägt den SC Olching II und schafft trotz einer Niederlage im Hinspiel noch den Klassenerhalt in der Relegation. Schon in der 15. Minute brachte Kubilay Uysal die Gäste per Elfmeter auf die Siegerstraße, das 1:0 hatte bis in die Schlussphase Bestand. Dann legte der Gauting noch einmal nach. Maximilian Gaul erhöhte auf 2:0 für die Gäste und sicherte seiner Mannschaft damit den Klassenerhalt. SC Olching II – Gautinger SC 0:2

SC Olching II: Fabian Dechent, Ludwig Gruber, Tobias Kratschmann (85. Luca Maier), Paul Rietschel, Elias Scheichlarabadi, Maximilian Sporbert, Valentin Rusch (78. Lysander Holz), Leopold von Trebra, Gerald Schöffberger, Constantin von Borries, Maximilian Schwahn (59. Julian Spohn)

Gautinger SC: Florian Frey, Julian Feser, Niko Dreyer (37. Maximilian Aichberger), Simon Roos, Luke Müller, Sebastian Dietzel, Florian Fichtel (33. Timo Leigh), Emre Uysal, Maximilian Gaul (88. Peter Toth), Philipp Gaul (67. Lukas Aufhauser), Lukas Höchstetter

Tore: 0:1 Kubilay Uysal (15.), 0:2 Maximilian Gaul (83.)

Der TSV Steingaden gewinnt auch das Rückspiel gegen den SV Apfeldorf/Kinsau und feiert den Aufstieg in die Kreisklasse. Elias Bauer brachte die Hausherren unmittelbar vor der Halbzeit in Führung (45.), in der 54. Minute baute Niklas Doser den Vorsprung noch aus. Die Gäste kamen mit dem Anschlusstreffer durch Andreas Köppl zwar noch einmal zurück (66.), Steingaden hatte aber auch darauf in Person von Andreas Neumeier die richtige Antwort parat (75.). In der Schlussphase trafen dann beide Mannschaften jeweils noch einmal, am endgültigen Ausgang der Begegnung änderte das aber nichts mehr. TSV Steingaden – SG Apfeldorf/Kinsau 4:2

TSV Steingaden: Georg Weber, Sebastian Schleich, Christian Gerold, Johannes Rambach (78. Niklas Fischer), Tobias Hindelang, Elias Bauer (65. Andreas Neumeier), Sebastian Dürr (46. Peter Kreer), Niklas Doser (81. Benedikt Sieber), Magnus Kempter, Roman Resch, Maximilian Alletsee

SG Apfeldorf/Kinsau: Simon Hartmann, Lorenz Linder, Roman Frühholz, Nick Rohe (52. Patrick Dietmann), Maximilian Zimmermann (59. Markus Bader), Steven Filser, Luca Friedel, Andreas Köppl, Raphael Worch, Daniel Vögl, Julian Schoeber

Tore: 1:0 Elias Bauer (45.+1), 2:0 Niklas Doser (54.), 2:1 Andreas Köppl (66.), 3:1 Andreas Neumeier (75.), 3:2 Patrick Dietmann (90.), 4:2 Andreas Neumeier (90.)

Der FC Mittenwald legt nach der Hinspielniederlage in der Schlussphase des Rückspiels eine furiose Aufholjagd hin und kann den Aufstieg in die Kreisklasse bejubeln. Nach einem torlosen ersten Durchgang blieb es auch in der zweiten Hälfte lange beim 0:0. In der Schlussphase drehten die Gastgeber dann auf. Florian Rieger traf in der 74. Minute zum 1:0, nur wenige Minuten später legte der Angreifer auch noch das 2:0 nach (81.). Doch damit nicht genug. In der 84. Minute erzielte Fabian Rotter per Elfmeter das 3:0 und sicherte seiner Mannschaft nach dem 0:2 im Hinspiel noch den 3:2-Sieg in Addition und damit auch den Aufstieg. FC Mittenwald – SG Hungerbach 3:0

FC Mittenwald: Tobias Nowak, Maximilian Tauwald, Damir Jakirlic, Josef Gerstmeier (43. Tim Kirschke), Maximilian Weidmann, Florian Rönitz, Fabian Rotter (89. Chris Faust), Tim Hocker, Alexander Kidane (45. Florian Rieger), Stefan Breundl (60. Emir Mousa Oglou), Finn Macerlaine (60. Joshua Glöckner)

SG Hungerbach: Florian Pfaff, Michael Listle, Alexander Wurst, Michael Fülla, Korbinian Sachse, Lukas Streicher (74. Tobias Tandler), Jonas Listle, Dennis Hartmann (55. Anselm Asam), Max Habermann, Matheo Vescoli, Tobias Schüller

Tore: 1:0 Florian Rieger (74.), 2:0 Florian Rieger (81.), 3:0 Fabian Rotter (84.)